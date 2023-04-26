布克47分轰垮快艇 太阳晋级季后赛次轮对金块

（法新社凤凰城25日电） 布克今天在比赛第3节飙进25分、整场比赛独得47分，率领NBA太阳在下半场逆转，最终136比130击退快艇，以系列赛4比1成绩取得在季后赛次轮对上金块的门票。

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美国职篮NBA凤凰城太阳在季后赛首轮取得3比1听牌优势后，今天在主场迎战洛杉矶快艇。

太阳首节在布克（Devin Booker）、艾顿（DeAndre Ayton）分别拿下10分、9分的联手之下，以32比30领先。次节快艇靠板凳杀出的郝兰德（Bones Hyland）独得9分带领，单节轰下40分，在上半场打完时，反以70比61超前。

下半场开打后，太阳无情炮轰对手，他们第3节在双方86比86平手时，拉出一波18比0的猛攻，并在布克单节飙进25分的率领下全军单节狂轰50分，在3节打完后以111比94领先快艇。

末节快艇在一连飙进4记三分弹后，打出34比19的攻势，将落后缩小到剩下2分。太阳之后在仅以132比130领先两分之际，靠布克的进球及杜兰特（Kevin Durant）两罚俱中稳住脚步，最终以6分惊险胜出。

太阳今天赢球后，以系列赛4胜1负成绩闯进季后赛次轮，接下来将对上早一步以4比1淘汰明尼苏达灰狼晋级的丹佛金块。

此役太阳5人得分破十，布克除轰下全场最高47分，还送出10次助攻、抓下8个篮板，杜兰特贡献了31分，艾顿有21分、11篮板的「双十」演出。

快艇全队7人得分达两位数，鲍尔（Norman Powell）攻下全队最多的27分，板凳出发的普朗利（Mason Plumlee）交出20分、10篮板的「双十」成绩单，祖巴奇（Ivica Zubac）有16分、10篮板的「双十」表现，替补的巴图姆（Nicolas Batum）则是贡献19分。

© 2023 AFP