杨恩砍进致命三分球 老鹰扳倒塞尔蒂克续命

（法新社波士顿25日电） 今天一度落后达13分的老鹰，靠杨恩终场前2.1秒致命的大号三分球，以119比117客场击败塞尔蒂克，在NBA季后赛首轮续命，但目前仍以2比3落后。

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在美国职篮NBA季后赛首轮，今天赛前以3胜1负听牌的波士顿塞尔蒂克在主场迎战亚特兰大老鹰，盼能在家挺进次轮。

背水一战的老鹰，首节靠杨恩（Trae Young）独得9分带领，以30比27领先。次节塞尔蒂克在布朗（Jaylen Brown）切入上篮后扳平。两队44比44平手时，塞尔蒂克拉出19比6攻势，反倒领先老鹰13分。上半场绿衫军在布朗强攻23分的情况下，以66比58超前。

塞尔蒂克下半场打出5比0开局，再度握有13分领先优势，老鹰虽几度将落后缩小到6分，但都无法进一步拉近。塞尔蒂克在怀特（Derrick White）的跳投、塔特姆（Jayson Tatum）的上篮连下4分后，在3节打完时92比82领先老鹰10分。

末节老鹰在杨恩连砍两记三分球后扳平，塞尔蒂克靠威廉斯三世（Robert Williams III）篮下摆进两分重回领先，但杨恩3次罚球全进，让老鹰1分翻盘。威廉斯三世的上篮虽让塞尔蒂克超前，不过杨恩在比赛最后15.8秒两罚俱中，老鹰再以1分领先。

终场前6.1秒，怀特切入造成杨恩犯规，他两罚俱中让塞尔蒂克领先1分。眼看就要遭淘汰的老鹰，靠杨恩飙进一记大号三分弹，最终以2分之差逆转，获胜后将系列赛战线延长，接下来将于系列赛第6战于主场迎战塞尔蒂克。

老鹰此役5人得分破十，投进致胜一击的杨恩轰下全场最高38分，并送出13次助攻，柯林斯（John Collins）贡献22分，鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）挹注了18分。

塞尔蒂克今天6人得分达两位数，布朗攻下全队最高35分，塔特姆虽拿19分，但21次出手只命中8球，关键时刻表现精采的怀特则是进帐18分。

© 2023 AFP