约基奇大三元击倒灰狼 金块惊险闯进季后赛次轮

（法新社丹佛25日电） 靠着约基奇交出大三元成绩单的率领，金块惊险以112比109击败灰狼，以系列赛4比1的成绩闯进季后赛次轮。

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美国职篮NBA丹佛金块在对上明尼苏达灰狼的季后赛首轮，打完4场后以3比1听牌，今天两队在金块主场进行系列赛第5站。

不想提前放暑假的灰狼，今天比赛首节在爱德华兹（Anthony Edwards）与亚历山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）双双拿下8分带领下，以29比22领先。次节金块在莫瑞（Jamal Murray）独得12分的带领下，打出26比18攻势，在上半场48比47超前。

第3节两队几度互换领先，金块靠莫瑞的三分弹要到两分领先后，爱德华兹立刻跳投命中让灰狼扳平，双方在3节打完后，以77比77战成平手。

决胜节灰狼在落后5分之际，靠亚历山大-沃克的三分球和爱德华兹上篮得手扳平战局。之后在两队104比104战成平手之际，约基奇（Nikola Jokic）篮下放进两分，接着完成「3分打」，让金块握有5分领先。

关键时刻康利（Mike Conley）飙进三分弹，帮助灰狼将落后缩小到剩下两分。在金块的布朗（Bruce Brown）两罚俱中后，爱德华兹投进两分让灰狼紧咬比数。终场前2.5秒，约基奇两罚中1，落后3分的灰狼在暂停后由爱德华兹操刀最后一击，在他三分线外的出手落空后，金块在惊涛骇浪中以3分险胜。

金块今天获胜，率先打进季后赛西区次轮，他们接下来的对手，将是凤凰城太阳与洛杉矶快艇对战后的赢家。太阳目前在该系列赛以3比1握有听牌优势。

此役金块5人得分达两位数，除莫瑞攻下全场最高35分外，约基奇也缴出了28分、17篮板、12助攻的大三元成绩单。

灰狼5人得分破十，爱德华兹攻下全队最高29分，汤斯贡献26分、11篮板，戈贝尔（Rudy Gobert）则有16分、15篮板进帐。

© 2023 AFP