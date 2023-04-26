NBA选秀状元班凯罗 一如预期获选年度最佳新秀

（法新社纽约25日电） 去年成为美国职篮NBA选秀状元的班凯罗，今天以压倒性的优势，一如预期的获选为年度最佳新秀。

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奥兰多魔术前锋班凯罗（Paolo Banchero），生涯第1个球季平均每场比赛可获20分，这是NBA本季所有菜鸟中最好的表现，他也帮助魔术从上季的22胜进步到本季的34胜。

来自杜克大学（Duke University）的班凯罗，例行赛有15场比赛得分达到25分，有40场至少拿下20分，都是本季所有菜鸟中最多的。班凯罗4次获选单月最佳新秀，每次获选都让他年度最佳新秀的地位更为稳固。

班凯罗是魔术队史第3位拿下年度最佳新秀的球员，前两人分别是1993年的欧尼尔（Shaquille O'Neal）和2001年的米勒（Mike Miller）。

班凯罗在获奖时，回忆米勒和他在选秀日的对话。班凯罗表示，米勒看着他，问他是否会成为年度最佳新人，他自信的回答：「是的。」

班凯罗说：「这只是我一直以来的一个目标，从我被选上的那一刻起，我就一直瞄准这个目标，而我很高兴我真的能获奖。」

班凯罗在100张第1名选票中，获得98票的肯定。奥克拉荷马雷霆的威廉斯（Jalen Williams）在票选中位居第2，犹他爵士的凯斯勒（Walker Kessler）拿下两张第1名选票，排名第3。

© 2023 AFP