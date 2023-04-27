巴特勒狂砍42分 热火延长赛淘汰公鹿

（法新社洛杉矶26日电） 美国职篮NBA季后赛首轮，迈阿密热火今天在第4节剩0.5秒扳平逼入延长赛，终场128比126击败东区龙头密尔瓦基公鹿，系列赛以4比1晋级第2轮再现「老八传奇」。

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7战4胜制陷1比3绝境的公鹿今天主场背水一战，带着16分领先进入第4节，却遭巴特勒（Jimmy Butler）在比赛终了前0.5秒一记高难度的空中接力追平。

热火今天淘汰公鹿，NBA史上第6次上演季后赛第8种子淘汰第1种子的戏码，更是第一支只让第1种子赢一场的最狠老八。

24日在系列赛第4战猛轰56分的热火主将巴特勒手感依旧火热，今天攻下42分更率队在延长赛逆转扳倒公鹿。

公鹿是本季冠军大热门，也是全联盟本赛季战绩最佳的球队，但在季后赛首轮就碰上大麻烦，24日浪费双位数领先优势输球后，系列赛陷入1-3绝境。

今天回到主场作战的公鹿首节打完33以36落后，第2节发起反攻，上半场结束以69比63领先。

易篮再战后，公鹿在密道顿（Khris Middleton）带头多点开花下以102比86进入决胜节。眼看胜利在望的公鹿进入第4节后却突然当机，领先优势被热火步步进逼而缩小，巴特勒在比赛剩下0.5秒时凭藉一记精彩的空中接力硬是将比分扳成118比118。

进入延长赛后气势倒转，换热火压着公鹿打，延长赛倒数40秒时「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）要命犯规，热火靠罚球取得128比124领先，公鹿虽在还剩29.5秒时由安特托昆博进球追到只落后2分，但最后比分就冻结在128比126。

巴特勒今天轰下全场最高42分，外带8篮板4助攻，文森（Gabe Vincent）挹注22分6助攻，阿德巴约（Bam Adebayo）缴出20分10篮板10助攻「大三元」，洛夫（Kevin Love）贡献15分12篮板。

公鹿以安特托昆博38分20篮板3助攻表现最佳，密道顿33分6篮板6助攻，罗培兹（Brook Lopez）和哈勒戴（Jrue Holiday）分别贡献18分与16分。（译者：刘文瑜、陈亦伟）

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