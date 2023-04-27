NBA季后赛 纽约尼克淘汰克里夫兰骑士晋级

（法新社纽约26日电） NBA季后赛东区首轮，尼克队今晚在客场106比95击败克里夫兰骑士，系列赛4-1淘汰对手晋级。这是尼克2013年以来首次晋级季后赛第二轮。

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这场胜利也让尼克自2013年以来首度晋级季后赛次轮，在东区季后赛第2轮将面对迈阿密热火与密尔瓦基公鹿的胜方。

尼克队今天在客场一路领先，其中布朗森（Jalen Brunson）得23分，巴瑞特（RJ Barrett）得21分。整场比赛尼克队可谓在一路领先下为自己争取到季后赛下一轮席次。

在主场背水一战的骑士，第一节就以26比33落后，整场比赛几乎都难以翻转劣势，反观尼克一直都能轻松保持双方之间的分差。

骑士队虽在第4节成功将分差缩小到6分，但尼克队迅速打出一波10比2攻势，在客场逞威。

尼克有6名球员得分双位数，奎克利（Immanuel Quickley）得19分，蓝德尔（Julius Randle）和罗宾森（Mitchell Robinson）各得13分。

尼克唯一坏消息是蓝德尔受伤，他在第二节尾声时左脚踝扭伤后离场。蓝德尔3月才扭伤左脚踝，直到这次与骑士队的季后赛系列首战才复出。

© 2023 AFP