双探花合拿62分猎老鹰 塞尔蒂克闯季后赛次轮

（法新社亚特兰大27日电） 布朗今天攻下32分，加上塔特姆也获30分，让美国职篮NBA塞尔蒂克挡住老鹰纠缠，以128比120获胜，并靠系列赛4胜2负成绩，晋级季后赛次轮。

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亚特兰大老鹰在7战4胜制季后赛首轮，一度陷入1比3落后局面，系列赛第5战靠杨恩（Trae Young）砍进致命三分弹、最终攻下全场最高38分的带领下赢球，将战线延长到今天于主场进行的第6战。

此役塞尔蒂克开赛打出14比4攻势领先10分，老鹰克服落后差距后，靠杨恩的三分弹超前，但绿衫军在塔特姆（Jayson Tatum）飙进三分球后要回领先。双方一阵来回后，杨恩在首节剩下48.1秒时砍进一记三分球，助老鹰1分超前，塞尔蒂克则在怀特（Derrick White）投进压哨球后，取得35比34领先。

次节两队3度战平后，老鹰连下4分领先，塞尔蒂克两度在塔特姆得分后追到1分差。老鹰一度靠柯林斯（John Collins）、杨恩接连飙进三分球，将领先拉开到7分。塞尔蒂克在剩4分落后之际，拉出8比0攻势，反以4分超前。在老鹰的柯林斯中场前15.1秒砍进三分球后，两队剩下1分差距，上半场塞尔蒂克以68比67，维持1分领先。

下半场开打后，战况依旧胶着。两队几次互换领先，却没有一方可以将领先拉开。老鹰靠着韩特（De'Andre Hunter）、鲍格达诺维奇（Bogdan Bogdanovic）的上篮，及欧康伍（Onyeka Okongwu）乱军中篮下放进两分，打出6比0攻势，在3节打完后100比98逆转。

末节在落后1分的情况下，老鹰靠着柯林斯的进球和卡佩拉（Clint Capela）空中接力灌篮后超前，塞尔蒂克则在布朗（Jaylen Brown）、霍福德（Al Horford）投进三分球，及塔特姆先飙三分弹再于篮下灌篮后，拉出11比0攻势，以121比113要回领先优势，自此领先到终场，最后以8分之差赢球。

塞尔蒂克今天获胜晋级次轮后，将对上首轮4比0横扫布鲁克林篮网的费城76人。

此役，塞尔蒂克的布朗攻下全场最高32分，塔特姆有30分、14篮板、7助攻表现，史玛特（Marcus Smart）贡献22分，替补的布洛格登（Malcolm Brogdon）有17分进帐，霍福德也有10分、12篮板的双十成绩。

老鹰包含先发5虎在内，全队6人得分达两位数，杨恩攻下全队最高30分，并送出10次助攻，韩特（De'Andre Hunter）贡献20分，卡佩拉有10分、10篮板的双十成绩，莫瑞（Dejounte Murray）获得14分，还送出11次助攻。

© 2023 AFP