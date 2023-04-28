罕有生涯MLB与NBA双栖 格罗特辞世享寿92岁

（法新社华盛顿27日电） 历史上目前仅有13位MLB与NBA双栖球员，其中之一的格罗特（Dick Groat）今天在匹兹堡辞世，享寿92岁。格罗特是MLB两届世界大赛冠军，同时也通过NBA选秀加入匹兹堡活塞。

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格罗特在1960年帮助匹兹堡海盗赢得世界大赛冠军，同时也是同年国家联盟最有价值球员与打击王，打击率达0.325。1964年时，他也替圣路易红雀摘下桂冠。

海盗宣布格罗特在长老教会医院（Presbyterian Hospital）辞世。海盗一周前才刚宣布格罗特入选海盗名人堂。

海盗老板纳亭（Bob Nutting）说：「失去这样一位深受爱戴的海盗家族暨匹兹堡社区成员，我们深感悲痛。」

格罗特是一名技术娴熟的游击手，他与二垒手马泽罗斯基（Bill Mazeroski）共同写下国联5个赛季的双杀纪录。

格罗特在1952年成为海盗新秀，赛季后不到两个月，他自当时的匹兹堡活塞登上NBA舞台，活塞是在1952年的选秀中以第1轮第3顺位选中了他。

格罗特在NBA的第2战对手是纽约尼克，他在此役写下职涯最高的25分。但他的NBA生涯因服役于1953年2月结束，留下了场均11.9分与2.7次助攻的纪录。

两年后格罗特服完兵役，海盗坚持不让他回到NBA，他就一直待在MLB，格罗特后来在1967年退休，接着在匹兹堡大学篮球队担任播音员长达40年。

同时登上NBA和MLB的球星还包括犹他爵士的篮球事务执行长安吉（Danny Ainge）和韩德瑞克森（Mark Hendrickson）等人，韩德瑞克森在1996到2000年间以前锋身分出战了114场NBA比赛，在2002到2011年间又成为MLB投手打了10个球季。1120428

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