湖人打趴灰熊 轻松拿下NBA西区季后赛次轮门票

（法新社洛杉矶28日电） NBA湖人今天125比85轻松击败灰熊，并以系列赛4胜2负之姿拿下西区季后赛次轮的门票。

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美国职篮NBA洛杉矶湖人在与曼菲斯灰熊的季后赛首轮打完5场后，握有3比2的听牌优势，今天要在主场抢晋级次轮的资格。

此役湖人在戴维斯（Anthony Davis）接连两次灌篮，与八村垒（Rui Hachimura）一记切入爆扣得手后，31比16领先达15分。灰熊在莫兰特（Ja Morant）砍进三分球、杰克森（Jaren Jackson Jr.）两罚中1后稍把分差拉近，不过湖人首节仍以31比20领先。

次节在詹姆斯（LeBron James）单节9分带领下，湖人打出28比22攻势，上半场59比42将领先扩大。

两队易篮再战，湖人一波38比19攻势，取得97比61的36分领先，并在罗素（D'Angelo Russell）单节砍进14分的带领下，在3节打完后以100比67将领先差距彻底拉开。

末节开打后，大幅领先的湖人让詹姆斯、戴维斯等主力休息，灰熊却没把握时机追分，最终湖人以40分差距痛击灰熊。

湖人今天赢球，以系列赛4胜2负晋级季后赛次轮，接下来的对手将是沙加缅度国王与金州勇士系列赛的赢家，两队目前以3比3战平手。

湖人的罗素此役包括三分球9投5中在内，17次出手命中12球，轰下全场最高的31分；詹姆斯贡献了22分，戴维斯则缴出16分、14篮板的双十成绩。

灰熊头号球星莫兰特今天手感急冻，三分线外7投2中，整场比赛一共出手16次，仅命中3球，勉强拿下两位数的10分；替补的爱达玛（Santi Aldama）拿下全队最高16分，贝恩（Desmond Bane）、杰克森（Jaren Jackson Jr.）分别进帐15分、14分。

© 2023 AFP