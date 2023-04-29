蒙克与佛克斯合拿54分 国王季后赛扳平勇士

（法新社旧金山28日电） 国王在季后赛吞下3连败后，靠蒙克、佛克斯分获28分、26分的联手，118比99客场击败勇士，在系列赛扳成3比3平手。

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美国职篮NBA季后赛首轮，卫冕军金州勇士头两战在客场吞败，回到主场连拿两胜扳平战局；系列赛第5战靠柯瑞（Stephen Curry）独得31分的带领，在客场赢球后带着3比2听牌优势，在今天于主场力拚晋级。

国王此役打出8比0开局，勇士直到迪文森索（Donte DiVincenzo）两罚中1后，才首度站上领先。两队一阵纠缠后，迪文森索飙进三分弹，勇士首节25比23领先。

次节国王在戴维斯（Terence Davis）投进三分球后，拉出一波26比13攻势，将领先扩大到11分，勇士则靠汤普森（Klay Thompson）连拿5分把落后缩小。国王之后几度把分差拉开到两位数，勇士都能紧咬，上半场国王58比51逆转战局。

下半场在蒙克（Malik Monk）连砍两记三分球、穆雷（Keegan Murray）两罚中1后，国王将领先扩大到13分。勇士在穆迪（Moses Moody）飙进三分弹、魏金斯（Andrew Wiggins）两罚俱中后，追到剩下9分差。国王靠佛克斯（De'Aaron Fox）两罚俱中，在3节打完后90比80握有10分领先优势。

末节勇士曾在柯瑞砍进三分球后追到剩下7分差，却始终无法迎头赶上。国王在蒙克上篮得手后领先达19分，最终就以这个分差获胜。

国王此役赢球扳平战局，和勇士在系列赛战成3比3平手，接下来将于主场争取晋级。

蒙克今天从板凳杀出，砍进国王最多的28分，佛克斯（De'Aaron Fox）贡献了26分，并送出11次助攻，穆雷（Keegan Murray）有15分、12篮板的双十成绩。

勇士的柯瑞轰下全场最高29分，汤普森挹注22分，魏金斯有13分进帐。

勇士今天整体投篮命中率3成72、三分球命中率3成13、罚球命中率7成14都不及国王，篮板也少了国王11个，在几乎各项数据都输人的情况下，只能黯然在主场吞败。

© 2023 AFP