NBA西区准决赛开打 金块队击败太阳队

（法新社丹佛29日综合外电报导）丹佛金块队今天晚上在莫瑞34的表现下，于NBA西区准决赛系列赛的第一场比赛中，以125-107击败了凤凰城太阳队。

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丹佛两届NBA最有价值球员约基奇拿下24分并抢下19个篮板，金块队有6名球员得分来到2位数，让身为头号种子的金块队在面对具爆发力的太阳队时，取得令人信服的胜利。

约基奇曾说太阳队是系列赛中的热门球队，而太阳队看起来是有相当威胁性，因为他们在第一节比赛的投篮命中率高达66.7%。

太阳队以领先之姿进入第2节，但金块队在半场结束时以68-51无情地控制了比赛。虽金块队队对太阳队的每一次攻势都做出回应，太阳队在杜兰特的29分和布克的27分带领下，仍未能在下半场将分差控制在10分以下。

太阳队在比赛还剩5分钟时举白旗投降，拉下了先发主力。

太阳队的艾顿得14分，保罗得11分，但丹佛送出16个三分球，太阳队只有7个。

先前为伤势所苦的莫瑞，今年状况良好，他向TNT频道表示，「在一年中最有价值的时间打球并产生影响是件好事。」

丹佛在例行赛与季后赛主场取得38胜7负的战绩，5月1日两队将进行7战4胜制的第2场比赛。

© 2023 AFP