乌克兰不满俄军人获准参赛 退出柔道世锦赛

（法新社基辅1日电） 乌克兰柔道协会今天宣布，乌克兰代表队退出本月将在卡达举行的世界锦标赛，原因是不满有多位据称是俄罗斯现役军人的俄国选手获准参赛。

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国际柔道总会（International Judo Federation，IJF）昨天放行俄罗斯和白俄罗斯的柔道运动员参加7至14日在卡达首都杜哈（Doha）举行的世锦赛，但条件是他们必须以中立的个人选手身分参赛。

不过，乌克兰柔道协会今天发布声明指出：「（俄罗斯）队中大多数的运动员，是俄罗斯联邦军队的现役人员，而一部分俄军在2022年2月24日攻击乌克兰。」

乌克兰柔道协会表示，俄军至今「仍在我们的领土上进行残暴的全面战争，天天炮击乌克兰的城市和平民住家，杀害百姓与儿童」。「反之，有250多名乌克兰运动员已经为国捐躯，其中包括柔道选手。」

乌克兰柔道协会说：「我们在这里见不到国际柔道总会在有关俄罗斯队与白俄罗斯队参加杜哈世锦赛所做的决议当中，指称的中立性与公平条件，以及『通往和平的桥梁』。」

乌克兰柔道协会还表示：「不仅如此，我们在这里见到的决定，是与国际奥林匹克委员会（International Olympic Committee，IOC）在2023年3月28日提出的最新建议相违背，当时国际奥会表示，中立运动员的身分只能给予非军事人员的运动员。」

© 2023 AFP