勇士晋级光环尽归柯瑞 中峰贡献苦力主教看在眼里

（法新社旧金山30日电） 美国职篮NBA金州勇士和沙加缅度国王今天进行季后赛首轮第7战，勇士球星柯瑞手感火热爆砍50分，率队在抢七决死战胜出晋级第2轮，但卢尼21篮板苦工，勇士教头看在眼里。

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柯瑞（Stephen Curry）此役狂灌生涯季后赛新高50分成为镁光灯焦点，27岁的中锋卢尼（Kevon Looney）奋勇争抢篮板成为最佳后盾，帮助勇士以120比100力克国王，在季后赛首轮以4胜3败晋级。

国王总教练布朗（Mike Brown）说：「我们在争抢篮板方面斗不过他们。卢尼的表现令人难以置信。」

勇士抢下18个进攻篮板，光是在第3节就抢得13个，靠二次进攻得24分。卢尼今天贡献11分21篮板4助攻，其中包含10个进攻篮板，帮助球队在下半场主导战局。

勇士教练柯尔（Steve Kerr）说：「卢尼每晚都是这样认真保护篮板。我认为他在比赛中靠进攻篮板掌控到大多数球权。」

柯尔说：「我认为卢尼是联盟中最好的中锋之一，人们都没意识到这点，因为他不扣篮、不投三分球等等，但这家伙是拚命三郎，就像一台机器，少了他，我们绝对走不到这里。」

卢尼在这次季后赛首轮有3场抓20个以上的篮板球，当勇士在次轮对阵洛杉矶湖人时，阻止他争抢篮板将成为湖人禁区大将戴维斯（Anthony Davis）的重要目标。

卢尼说：「这是我应该做的。我是一名长人，必须在这方面替球队奠定基调，制造更多额外进攻机会。我们输掉的每一场比赛，都跟篮板不如人有关。」

「我今晚抢下很多篮板并取得多次额外进攻机会，帮助球队赢得胜利。」

除了卢尼，柯瑞是今天球队胜出的最大功臣，出手38次命中20次，包括7颗三分球，狂轰50分加上8篮板和6助攻。

队友葛林（Draymond Green）说：「彻底制霸全场。这就是上战场时最理想的伙伴，这点毫无疑问。他的表现令人难以置信。」

卢尼也说柯瑞的精彩表现将令他永生难忘。

卢尼说：「当你认为他无法变得更好或无法创造更多纪录时，他就会缴出今晚这样的成绩。」

「他不断进步，一直都是我们伟大的领袖，有他在我们就不会输，也能让队友提升档次。这样的表现将让你终生难忘。」（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

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