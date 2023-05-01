NBA热火胜尼克 巴特勒脚踝扭伤现隐忧

（法新社纽约30日电） 美国职篮NBA迈阿密热火前锋巴特勒今天25分、11篮板表现，率队在季后赛第二轮以108比101击败纽约尼克。但是他此役右脚踝扭伤，让热火少了几许赢球的兴奋。

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热火在7战4胜制的NBA季后赛第二轮中取得1比0领先，系列赛下一场当地时间5月2日继续在纽约进行，未来两天巴特勒（Jimmy Butler）伤势将受到关注。

热火总教练史普斯塔（Erik Spoelstra）说：「不知道，根本不会知道脚踝扭伤接下来会怎么样，我甚至不知道明天会不会有进一步消息，只能走着瞧。得伺机而动。」

被问到脚踝疼痛情况时，巴特勒说：「就像是扭伤了脚踝。」

第4节剩下5分5秒、热火以95比92领先时，巴特勒在禁区脚踝「翻船」而摔倒，只见抱住右小腿的他，表情显得相当痛苦。

眼看巴特勒表现受阻，队友随即扛起重任。文森（Gabe Vincent）先砍3分球、阿德巴约（Bam Adebayo）和劳瑞（Kyle Lowry）又相继建功，为热火拉出一波7比0攻势，以104比94保持10分领先。

史普斯塔说：「我们团队已经学习专注在手头上的事、学习到要去把事情搞定。」

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