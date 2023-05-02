哈登45分轰垮塞尔蒂克 76人夺系列赛开门红

（法新社波士顿1日电） 哈登今天砍进平个人季后赛纪录的45分，让少了恩比德的76人于客场119比115险胜，在季后赛次轮1比0领先塞尔蒂克。

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美国职篮NBA季后赛次轮，波士顿塞尔蒂克与费城76人的系列赛首战今天在波士顿进行。明星中锋恩比德（Joel Embiid）因右膝扭伤持续作壁上观，成为作客的76人一大利空。他在季后赛首轮的第3战受伤后，便一路缺阵至今。

塞尔蒂克此役开打后，布朗（Jaylen Brown）攻下14分，板凳出发的布洛格登（Malcolm Brogdon）4次出手全部命中、独得10分，两人联手助球队首节取得38比31领先。

76人在次节靠7比0开局一度扳平战局，塔特姆（Jayson Tatum）此时砍进三分球帮塞尔蒂克要回领先，之后他再飙一记三分弹，让球队曾领先达12分。该节尾声，76人拉出10比0反扑，塞尔蒂克在只剩1分领先时，靠塔特姆的压哨球，在上半场66比63保持领先。

下半场两队74比74平手之际，哈登（James Harden）跳投得手让76人超前。之后在他两罚俱中，接着再砍进三分球，球队反倒领先6分。此时塞尔蒂克回敬一波8比0攻势超前，马克西（Tyrese Maxey）连进两球助76人要回领先，不过塔特姆再次投进压哨球，让双方3节打完87比87战成平手。

末节76人在落后5分之际，靠哈登连拿7分的带领超前，之后双方几度互换领先。76人在落后3分之际，利德（Paul Reed）先两罚全进，马克西再利用对手失误上篮得分，反以114比113领先1分。在塔特姆两罚俱中后，哈登飙进致命的三分弹，随后利德两罚全进，76人以4分之差险胜。

76人今天在客场拿下系列赛的开门红，接下来两队要继续在塞尔蒂克主场进行系列赛第2战。

此役76人的哈登轰下全场最高45分，追平个人生涯在季后赛的最佳纪录，并送出6次助攻。马克西贡献26分。利德有10分、13篮板的双十表现。

塞尔蒂克的塔特姆缴出39分、11篮板的双十成绩单。布朗和布洛格登则分别攻下23分、20分。

© 2023 AFP