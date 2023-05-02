约基奇39分击落太阳 金块季后赛2连胜

（法新社丹佛1日电） 在约基奇轰下39分并狂抓16篮板的情况下，金块97比87逆转击退太阳，在NBA季后赛次轮以2比0领先。

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美国职篮NBA季后赛次轮，丹佛金块首战靠莫瑞（Jamal Murray）强攻34分获胜，在系列赛1比0领先，今天继续于主场迎战凤凰城太阳。

这场比赛开打后，两队手感都不理想，太阳在杜兰特（Kevin Durant）连进两球、布克（Devin Booker）砍进三分弹后取得5分领先。在金块的布劳恩（Christian Braun）拿下两分后，杜兰特三分线外出手落空，太阳首节21比18领先。

次节金块打出8比0开局逆转，太阳在布克砍进三分球后要回领先。金块之后曾靠高登（Aaron Gordon）飙进三分球超前1分，但布克回敬一记三分弹，太阳半场打完42比40维持领先。

下半场开打后，金块4度扳平比分。太阳在双方48比48平手时，拉出11比3攻势，以59比51取得领先。尽管如此，约基奇（Nikola Jokic）远投进切，并在第3节结束前2秒翻身跳投得手，把金块颓势缩小到3分。

末节金块打出8比0开局，以78比73逆转，太阳虽几度将落后缩小到1分差距，但金块都能保持领先，并在莫瑞的跳投得手后将领先扩大到两位数，最终也以10分差距拿下胜利。

金块今天获胜，在主场连赢两场取得系列赛2比0的优势，接下来将于台湾时间6日到客场挑战太阳。

两队今天得分偏低，与他们擅长的外线攻势施展不开脱不了关系，金块27次在三分线外出手仅命中7球，命中率只有2成59，太阳三分球31投6中，命中率更低到仅1成94。

金块约基奇攻下全场最高39分，并抓下16的篮板，另有5助攻、2抄截、1阻攻的演出，高登、卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）分别进帐16分、14分，莫瑞则有10分进帐。

布克攻下太阳最高的35分，杜兰特、艾顿（DeAndre Ayton）分别拿下24分、14分。

© 2023 AFP