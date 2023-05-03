布朗森30分炮轰热火 尼克季后赛次轮扳平战局

（法新社纽约2日电） 布朗森今天攻下30分，帮助尼克111比105获胜，在NBA季后赛次轮与热火1比1战成平手。

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美国职篮NBA季后赛次轮，迈阿密热火在对纽约尼克的系列赛首战，靠巴特勒（Jimmy Butler）带伤苦撑，抢下25分11篮板4助攻，帮球队108比101客场击败尼克，拿下系列赛开门红。

巴特勒在热火淘汰密尔瓦基公鹿的首轮赛事中，于第4战、第5战分别轰下56分、42分，系列赛平均每战可砍进37.6分，是热火上演「老8传奇」的最大功臣，他今天因为右脚踝扭伤，只能作壁上观，成为热火一大利空。

此役的首节，尼克靠巴瑞特（R.J. Barrett）三分球5投3中、8次出手命中5球、独得16分，加上蓝德尔（Julius Randle）挹注10分的联手带领，以31比29领先热火。

次节热火打出6比0开局，以35比31翻转局势，尼克虽曾扳平，但洛夫（Kevin Love）中场前6秒的三分弹，让热火上半场以54比51领先。

下半场的比赛，尼克曾靠布朗森（Jalen Brunson）连飙两记三分弹和一次跳投得手超前，之后两队拉锯、多次互换领先，热火在文森（Gabe Vincent）命中跳投后，前3节打完仍以77比76领先1分。

末节在两队93比93平手之际，文森3罚全进助热火3分领先。尼克靠哈特（Josh Hart）的三分弹、布朗森连拿5分，反倒超前5分。在热火连得4分追到剩下1分差时，哈特砍进三分球，加上全队接下来6罚4中，尼克靠着尾盘21比7的攻势，要到这场比赛最多的8分领先。

在文森上篮、罗宾逊砍进三分球后，热火连拿5分追到剩下3分。哈特关键时刻4罚3中稳住尼克脚步，最终尼克以6分之差留下胜利。

尼克今天赢球，在系列赛前两战打完后，扳成1比1平手，两队接下来将于台湾时间7日转往热火主场打第3战。

尼克的布朗森攻下全场最高30分，蓝德尔有25分、12篮板、8助攻的表现，巴瑞特也贡献24分，哈特14分、11篮板、9助攻的准大三元成绩。

热火的马丁、文森，分别攻下22分、21分，斯特鲁斯（Max Strus）、阿德巴约（Bam Adebayo）分获17分、15分。

© 2023 AFP