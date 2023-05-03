恩比德夺年度MVP 约基奇无缘3连霸

（法新社纽约2日电） 美国职篮NBA明星中锋恩比德本季率领费城76人拿下54胜28败的成绩，胜率6成59排在东区第3，获选为2022-2023球季的年度MVP，这让约基奇无缘达成3连霸。

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恩比德（Joel Embiid）过去两个球季在年度最有价值球员（MVP）票选中，都仅输给丹佛金块的约基奇（Nikola Jokic）排名第2，这次终于改写剧本，击败密尔瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）及约基奇获奖。

过去两季由约基奇得奖、本季由恩比德获奖，这意味已连续3个球季都是由中锋拿下年度MVP。若从安特托昆博算起，这是连续5季由国际球员获得这项殊荣。

在此之前，拿过年度MVP奖的国际球员，只有1993-94球季的欧拉朱万（Hakeem Olajuwon）、2005-06球季的奈许（Steve Nash）、2006-07球季的诺威茨基（Dirk Nowitzki）。

29岁的恩比德本季在76人打出生涯年，连两年拿下得分王，且场上效率也提高了，他平均每场可获33.1分，投篮命中率达5成48，两项数据创下生涯新高。另外，他每战可抓下10.2个篮板、传出4.2次助攻、送出1.7次阻攻。

恩比德在季后赛首轮对布鲁克林篮网系列赛第3战中扭伤右膝，至今缺阵两周。但76人在季后赛次轮对波士顿塞尔蒂克的首战，靠哈登（James Harden）轰下追平个人生涯在季后赛最高45分的带领下，夺得胜利。

与此同时，约基奇几乎奠定了他当今第1中锋的位置，差点成为继卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、罗伯森（Oscar Robertson）后，能缴出「平均大三元」恐怖数据的第3人。本季他平均获24.5分、11.8篮板、9.8助攻。

恩比德这次「拦胡」，让约基奇无法成为继罗素（Bill Russell）、张伯伦（Wilt Chamberlain）、柏德（Larry Bird）后，史上第4位能在这个奖项的竞争中完成3连霸的球员。

安特托昆博曾两度夺下年度MVP，本季他平均每场比赛获31.1分、11.8篮板、5.7助攻，带领密尔瓦基公鹿拿下58胜24败、胜率7成07的成绩，傲视全联盟。上周，他在季后赛首轮受伤，公鹿也意外遭迈阿密热火淘汰。

© 2023 AFP