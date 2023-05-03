戴维斯缴大师级数据 湖人季后赛次轮首战击败勇士

（法新社旧金山2日电） 戴维斯缴出30分、23篮板的「大师级数据」，率美国职篮NBA湖人以117比112击败勇士，在季后赛次轮首战拿下胜利。

广告 继续浏览后续

洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）曾于效力克里夫兰骑士时，连4个球季与金州勇士在总冠军赛狭路相逢，当时勇士3度夺冠，骑士则于2015-16球季的总冠军赛，在1比3落后的情况下连赢3场称王。詹姆斯与勇士「恩怨情仇」，让本季NBA季后赛次轮湖人与勇士的系列赛未演先轰动。

湖人今天禁区得分54比28压过勇士，连带29次罚球机会大胜勇士的6次，轻松靠罚球就拿下25分，比勇士多了足足20分，禁区优势的掌握，成了今天胜负的分水岭。

这个众所瞩目的系列赛，今天在勇士主场揭开序幕，地主首节在柯瑞（Stephen Curry）、汤普森（Klay Thompson）各拿10分的情况下，以31比29领先湖人。

次节勇士在普尔（Jordan Poole）砍进三分球后领先3分，湖人一波8比0攻势，反以5分超前。勇士虽靠普尔的「4分打」追近，再于魏金斯（Andrew Wiggins）两罚俱中后超前。但詹姆斯中场前2秒投跳得手，湖人在上半场65比64领先。

易篮再战后，湖人在詹姆斯砍进三分弹后领先达10分，勇士靠葛林（Draymond Green）的进球、培顿（Gary Payton II）的灌篮追近。之后湖人两度将领先拉开到10分，勇士靠卢尼（Kevon Looney）的灌篮将落后缩小到个位数，前3节打完，湖人以96比88领先。

末节湖人一波7比0攻势，将领先拉开到14分，勇士在柯瑞飙进关键三分弹后，拉出14比0攻势将比分扳平。不过在罗素（D'Angelo Russell）进球后，戴维斯赏了柯瑞一记麻辣锅，接着詹姆斯又两罚中1，湖人再要到3分领先。终场前9.1秒，普尔在空档情况下，于三分线外出手落空。湖人在施洛德稳稳两罚俱中后，以5分差距赢球。

湖人今天获胜，在系列赛拿下开门红，以1比0领先，两队5日将持续在勇士主场交手。

湖人的戴维斯此役攻下全场最高30分，并猛抓23个篮板，送出5次助攻及4次阻攻；詹姆斯有22分、11篮板的双十成绩，罗素和板凳出发的施洛德（Dennis Schroder）都攻下19分，芮维斯（Austin Reaves）有10分进帐。

勇士的柯瑞、汤普森今天分别攻下27分、25分，板凳出发的普尔贡献21分，魏金斯有15分入袋，卢尼进帐10分外，狂抓23个篮板。

© 2023 AFP