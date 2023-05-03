梅西擅自离队前往沙国 恐遭巴黎圣杰曼禁赛

（法新社巴黎2日电） 效力巴黎圣杰曼的阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi），本周稍早未经球队批准便前往沙乌地阿拉伯，恐遭禁赛2周。

广告 继续浏览后续

消息人士今天向媒体表示，梅西将遭巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain）禁赛「几天」；法国多家媒体则说梅西将被禁赛2周。

消息人士补充说，他在这段期间「不得参与训练和参加比赛，也无法获得薪资」。

另一名球队消息人士表示，梅西「恐将」缺阵2周，还说「没有人比球队更重要」。

梅西去年以队长身分率阿根廷队夺下卡达世界杯冠军，也是7届金球奖得主，他今年6月将满36岁。

梅西4月30日参加巴黎圣杰曼主场的法甲赛事，巴黎圣杰曼当天以1比3败给罗里昂队（Lorient）后，梅西启程前往沙乌地阿拉伯，履行他与沙国旅游局签约担任观光大使的义务。

熟知内情的消息人士说，梅西错过昨天的训练，明天也将缺席。

巴黎圣杰曼下一场法甲赛事将在7日于客场对上特罗伊队（Troyes），梅西如今有可能会错过这场比赛。

如果梅西遭罚禁赛2周，意味他也无缘在13日于主场对阵阿雅丘队（Ajaccio）。

巴黎圣杰曼祭出的纪律措施，让梅西在本赛季末2年合约到期后，留在巴黎的前景更加渺茫。

消息人士上个月曾向媒体表示，梅西一度看似想为巴黎圣杰曼多效力一年，如今看来「更有可能」会在赛季结束后离开。

梅西2021年自西甲劲旅巴塞隆纳（FC Barcelona）转会巴黎圣杰曼，但在巴黎一直难以重现最佳状态，他在所有比赛中出场71次、踢进31球。

梅西最近遭巴黎圣杰曼队部分支持者奚落，认为他是球队抢签超级巨星的负面范例，因为巴黎圣杰曼未能组成一支真正具有竞争力的球队。

梅西本赛季踢进20球，有15次助攻，名列法甲榜首。然而自从率领阿根廷夺得世界杯冠军后，他的状态每况愈下。

巴黎圣杰曼在对阵罗里昂的赛事中表现不佳，这是他们今年17场法甲联赛第6次失利。目前巴黎圣杰曼在积分上仍领先居次的马赛队（Marseille）5分，在剩5场比赛的情况下，巴黎圣杰曼仍朝着夺下创纪录的第11次法甲冠军头衔前进。

然而，巴黎圣杰曼在欧冠16强赛遭拜仁慕尼黑（Bayern Munich）淘汰，法国杯也在16强赛遭马赛踢出局。

© 2023 AFP