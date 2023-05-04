梅西离队赴沙乌地代言遭禁赛 与PSG续约前景渺茫

（法新社巴黎3日电） 阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）未经球队同意前往沙乌地阿拉伯担任观光大使，遭巴黎圣杰曼（Paris Saint-Germain, PSG）严惩禁赛，使得他在PSG的未来陷入不确定性。

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知悉惩戒程序的消息人士告诉法新社，率领阿根廷赢得世界杯冠军的35岁队长梅西将停赛「数天」，但数家法国媒体报导他将被停赛两周。本季球赛结束后，梅西将没有合约。

消息人士又说：「球团祭出惩戒措施期间，他无法训练、无法比赛，且不支薪。」

另一名同样匿名的消息人士也指出，这位7度金球奖（Ballon d'Or）得主「可能」会被停赛14天，又说「没有人比球队重要」。

巴黎圣杰曼4月30日在主场以1比3遭洛里昂足球俱乐部（Lorient）击败，当时梅西全程上场。之后，他前往沙乌地阿拉伯履行担任观光大使的商业承诺。

沙乌地观光局（Saudi Tourism Authority）今天发布新闻稿说，梅西「第2度回到沙乌地，这次是带着他的家人回来」。

巴黎圣杰曼周末输球后，梅西因为前往沙乌地错过原定5月1日进行的训练。巴黎圣杰曼昨天休息一天，梅西今天也没有参加训练。

梅西与巴黎圣杰曼的两年合约将于本季结束时到期，球队祭出的惩戒措施使得他待在巴黎的前景变得更加渺茫。

亲近巴黎圣杰曼的消息人士上月告诉法新社说，梅西一度看似将再多待一年，他现在看来「更有可能」离开球队。

梅西职涯绝大多数时间都待在西甲豪门巴塞隆纳（Barcelona），他2021年转会至巴黎圣杰曼，但一直难以再现他的最佳状态。尽管如此，他在所有比赛中出赛71场、攻进31球。

© 2023 AFP