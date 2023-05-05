汤普森砍8记三分弹拿30分 勇士胜湖人扳平战局

（法新社旧金山4日电） 汤普森今天砍进8记三分弹，一共拿下30分，率勇士127比100痛宰湖人，在NBA季后赛次轮1比1扳平战局。

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美国职篮NBA卫冕军金州勇士在季后赛次轮与洛杉矶湖人的首战，遭戴维斯（Anthony Davis）30分、23篮板的「双20」重击，虽曾有机会将比赛逼进延长，但普尔（Jordan Poole）三分线外最后一击失手，意外在主场吞败。

系列赛0比1落后的勇士今天继续在主场迎战湖人，在篮板球上贡献极多的卢尼（Kevon Looney）因病没排进先发名单，但球队没公布所患疾病详情。

首节湖人在詹姆斯（LeBron James）8投6中含三分球3投2中独得14分带领下，33比26领先勇士。

系列赛首战三分球16投6中、整场比赛25次出手命中9球的汤普森（Kla2y Thompson），在今天比赛次节砍进一记三分球后，助勇士以36比35取得领先。在魏金斯（Andrew Wiggins）两罚俱中、汤普森又飙进三分弹后，勇士领先达13分。

湖人虽靠施洛德（Dennis Schroder）中场前罚进两球缩小分差，但勇士在汤普森单节14分下海灌41分，半场打完反以67比56领先达两位数。

下半场勇士持续追加领先优势，格林（JaMychal Green）篮下放进后领先分数突破20，在他单节攻下10分、汤普森11分联手之下，球队单节轰下43分，打完前3节以110比80领先湖人达30分。

末节两队让替补球员在场上「消化」比赛时间，勇士最终27分之差痛击湖人。

勇士今天获胜，系列赛扳成1比1，两队接下来将于7日在湖人主场进行第3战。

汤普森今天包括三分球11投8中在内，18次出手命中11球，攻下全场最多的30分，柯瑞（Stephen Curry）为勇士贡献20分，并送出12次助攻，葛林（Draymond Green）缴出11分11篮板9助攻的准大三元。

湖人詹姆斯攻下全队最高23分，板凳出发的八村垒（Rui Hachimura）挹注21分，系列赛首战大杀四方的戴维斯，今天只有11分进帐。

© 2023 AFP