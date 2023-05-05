率公鹿夺冠总教练 季后赛一轮游后丢帅印

（法新社密尔瓦基4日电） 巴登霍泽两年前带领密尔瓦基公鹿夺得球队50年来首座美国职篮NBA总冠军，本季也拿下全联盟战绩最佳的成绩，不过在季后赛首轮惨遭淘汰后，随即在今天丢掉帅印。

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公鹿本季例行赛拿下全NBA最佳的58胜24败成绩，但身为东区头号种子，却在季后赛首轮意外遭迈阿密热火以4比1淘汰出局。

在一封给球迷的公开信中，公鹿总裁费金（Peter Feigin）和总经理霍斯特（Jon Horst）解释了他们开除巴登霍泽（Mike Budenholzer）的原因。

他们说：「今天，我们宣布密尔瓦基公鹿与巴登霍泽分道扬镳。」

「这对我们来说，是个很艰难的决定。巴登霍泽带领球队打出5个出色的球季，也让公鹿拿下50年来第一座总冠军，并走进持续保持成功的年代。」

「我们十分感激巴登霍泽，帮助公鹿建立起赢球的文化和领导力。」

「在我们为下一个总冠军准备的过程中，这是个让我们重新专注并振作起来的机会。」

53岁的巴登霍泽曾在圣安东尼奥马刺担任助理教练长达17年，2013年到2018年担任亚特兰大老鹰总教练，随后掌公鹿兵符至今；他在马刺担任助教时获得4枚冠军戒指，在公鹿时也率队拿过1次总冠军，在效力老鹰时期，于2015年首度获选为年度最佳教练。

2018年离开老鹰仅3周后，巴登霍泽就被聘为公鹿教头。在他督军的5个球季，公鹿每年都打进季后赛。

2019年二度获选为年度最佳教练的巴登霍泽，在执教公鹿的第一年就率队打进东区冠军赛，并赢得前两战的胜利，但之后被当年拿下总冠军的多伦多暴龙连赢4场，最终无缘争冠。

公鹿2021年在总冠军赛打完6场比赛后，击败凤凰城太阳，终结半个世纪的冠军荒。

巴登霍泽在老鹰、公鹿担任总教练期间，一共拿下484胜317负的成绩。在公鹿5季期间，他4度率队拿下单季超过50胜的成绩。

公鹿接下来最重要的事，是要搞定几笔重要的合约，续留接下来两年合约陆续到期的球员，尤其阵中超级球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）希望身边的队友能具竞争力，才可以一起争取总冠军。

© 2023 AFP