踢平乌迪内斯义甲提前称王 拿坡里终结33年冠军荒

（法新社义大利乌汀内4日电） 在今天以1比1与乌迪内斯踢平后，拿坡里终结33年的冠军荒，在义大利甲级足球联赛拿下队史第3冠。

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拿坡里（Napoli）本季还有5场比赛没踢，但踢平乌迪内斯（Udinese）后，确定夺得义甲（Serie A）冠军，追平了联赛纪录。

今天这场关键战役在乌迪内斯主场进行，总教练斯帕莱蒂（Luciano Spalletti）率领的拿坡里在主宰义甲整个球季后，此役只要踢平就能封王，拿坡里的球迷因此涌进达契亚球场（Dacia Arena）准备庆祝，不过这让乌迪内斯球迷不满，为两队交手增添紧张气氛。

洛夫里奇（Sandi Lovric）在比赛第13分钟率先进球，地主乌迪内斯在上半场1比0领先，但比赛第52分钟，拿坡里的欧欣翰（Victor Osimhen）也攻破对手球门，两队战成平手，终场握手言和。拿坡里靠着这样的赛果，继阿根廷足球传奇马拉度纳（Diego Maradona）1987年、1990年两度率队夺冠后，再次拿下义甲冠军。

预料斯帕莱蒂和拿坡里队员回到那不勒斯（Naples）将受到热烈欢迎，当地庆祝的派对至少会持续到7日他们在主场迎战菲奥伦蒂纳（Fiorentina）的比赛。

斯帕莱蒂眼眶含泪地告诉体育频道DAZN：「看到拿坡里球迷开心，足以让人感受与他们相同的快乐。」

「当日子变得艰困时，这些人等待的就是这一刻，他们完全有这样庆祝的权利。当知道自己带给他们这样的幸福时光，你会感觉松了口气。」

靠着奈及利亚前锋欧欣翰攻进关键一球，拿坡里成功夺冠，这样的剧本再完美不过了，因为他踢出职业生涯最好的一季，那也是球队称王的关键。

让拿坡里确定拿下冠军的进球，是欧欣翰在义甲28场出赛中的第22个进球。这次进球让拿坡里球迷陷入疯狂，也顺理成章反客为主，在对手主场大肆庆祝。

离赛季结束还有长达1个月时间，但拿坡里已经可以开启「练兵模式」，因为他们的积分领先排名第2的拉齐奥（Lazio）有16分之多，顺利称王使他们的球迷能完全甩开超过一个世代的挫折感。

© 2023 AFP