塞尔蒂克6人得分破十 季后赛2比1领先76人

（法新社费城5日电） 在「双探花」塔特姆、布朗分获27分、23分带领下，NBA塞尔蒂克今天6人得分破十，在客场114比102获胜，在季后赛2比1领先76人。

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美国职篮NBA季后赛次轮，波士顿塞尔蒂克和费城76人在波士顿打完两战后，以1比1平手，今天双方改到费城进行系列赛3战。

这场比赛塞尔蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）投进三分球后一度领先达10分，76人靠着一波11比0的反扑，以25比24超前，并在恩比德（Joel Embiid）单节攻下12分带领下，在首节29比28领先塞尔蒂克。

次节在史玛特（Marcus Smart）三分线外出手命中后，塞尔蒂克38比36超前。上半场塞尔蒂克靠先发5人中有4人得分达两位数，加上老将霍福德（Al Horford）在中场前砍进压哨的三分弹，以57比50站上领先。

塞尔蒂克第3节在布洛格登（Malcolm Brogdon）飙进三分球后，以88比76将分差扩大到两位数，并在前3节结束时，以88比77领先76人11分。

末节76人一度在恩比德篮下摆进分数后，将落后追到剩下4分，此时霍福德砍进三分球，让塞尔蒂克7分领先。在塔特姆一次两罚俱中后，塞尔蒂克将优势扩大到两位数，最终以12分差距赢球。

塞尔蒂克今天获胜，在系列赛2比1领先，也要回主场优势；双方接下来将继续在76人主场进行第4战，塞尔蒂克若能再赢，就可以带着听牌优势回主场作战。

塞尔蒂克此役包括先发5虎在内，有6人得分达两位数，塔特姆有27分、10篮板的双十成绩，布朗（Jaylen Brown）贡献23分，霍福德三分球7投5中拿下17分。

76人的恩比德攻下全场最高30分，并抓下13个篮板，哈登（James Harden）拿下16分、送出11次助攻，替补的梅尔顿（De'Anthony Melton）投进4记三分球，进帐14分。

© 2023 AFP