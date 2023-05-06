迳自前往沙国遭PSG禁赛 梅西公开表达歉意

（法新社巴黎5日电） PSG球星梅西在未事先取得球队同意的情况下，前往沙乌地阿拉伯并因此缺席练球，使球团在震怒下对他祭出禁赛处分，他今天为此公开表达歉意。

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梅西（Lionel Messi）在他有4.58亿人追踪的Instagram上发布影片说：「我想向球队及队友致歉。」

法新社报导，巴黎圣杰曼队（PSG）4月30日在法国足球甲级联赛（Ligue 1）以1比3败给罗里昂（Lorient），隔天练球时，梅西没有参加，因此遭禁赛。

7次获金球奖（Ballon d'Or）殊荣的梅西，当时在没有事先获得PSG同意的情况下，迳自前往沙乌地阿拉伯，履行他与沙国旅游局签约担任观光大使的义务。

梅西说：「老实说，我以为我们可以在比赛隔天休息一天，就像前几周一样。」

「我早就计划前往沙乌地阿拉伯，先前已经取消过，这次没办法再改期。我对我的行为感到抱歉，也愿意看球队决定要怎么做。」

梅西和PSG所签的两年合约将于球季后到期，这次事件使他续留的机会愈来愈小。

熟知纪律程序的消息人士说，梅西将缺席「数天」，因此他不会在PSG本周末对特罗伊（Troyes）的比赛中上场。

多家法国媒体称梅西将被禁赛两周，但消息未获证实。

PSG战绩目前在法甲排名第1，积分领先排名第2的马赛（Olympique de Marseille）5分，在对特罗伊之战后，PSG本季剩下4场比赛要踢。

PSG总教练盖蒂尔（Christophe Galtier）今天被问到梅西是否还有机会为球队效力时说：「我们会看什么时候让梅西归队，也要看看接下来事情的走向。可以确定的是，球团上下会讨论此事，也会与梅西讨论，毕竟这和他有最直接的关系。」

盖蒂尔也表示，让梅西禁赛的决定并非他率先提出。他坚称：「这不是我做的决定，我只是被告知有此决定，然后照办而已。」

梅西高调从西班牙甲级足球联赛（La Liga）劲旅巴塞隆纳队（FC Barcelona）转会到PSG，至今不到两年时间。

他迄今为PSG出赛71场，攻进31球，并在上季率队拿下法甲冠军。

本季梅西在比赛中一共踢进20球，并以15次助攻暂居法甲助攻王。

然而，梅西在带领阿根廷夺得卡达世界杯冠军后，也和PSG大部分球员一样，出现状态下滑的情况。

© 2023 AFP