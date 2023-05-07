布克47分炮轰金块 太阳季后赛扳回一城

（法新社凤凰城5日电） 布克今天轰下47分，杜兰特也砍下39分，联手助太阳121比114击退金块，在NBA季后赛扳回一城，目前1比2落后。

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美国职篮NBA季后赛第2轮，丹佛金块连两战在主场拿下胜利，今天客场挑战凤凰城太阳寻求听牌。

开赛落后的金块在小波特（Michael Porter Jr.）飙进三分球后以18比15超前。太阳虽曾靠一波6比0攻势以27比26要回领先，但双方你来我往，葛林（Jeff Green）读秒阶段砍进三分弹，助金块首节31比29领先。

次节两队39比39平手之际，太阳拉出一波13比1攻势超前，并在布克（Devin Booker）三分线外出手命中后，取得52比40双位数领先。上半场在布克、杜兰特（Kevin Durant）分别攻下27分、21分下，太阳67比52领先金块。

下半场金块打出27比11开局，以79比78翻转战局，但太阳靠杜兰特适时砍进三分球要回领先。不过金块又靠高登（Aaron Gordon）、布劳恩（Christian Braun）接连进球，约基奇（Nikola Jokic）两罚俱中取得3分超前。但沙米特（Landry Shamet）上篮、布克飙进三分球，让太阳第3节打完仍以90比88领先。

第4节太阳打出9比0开局将领先扩大到11分。金块在约基奇、小波特的「3分打」后，两度将落后缩小到剩下5分，但太阳都能及时挡下金块反扑，最终以7分差距获胜。

这个系列赛太阳客场连吞两败后，今天终于在主场扳回一城，接下来将于8日继续在家迎敌，寻求扳平战局。

太阳的布克此役轰下全场最高47分送出9次助攻，杜兰特也灌进39分，另有9篮板、8助攻进帐。

莫瑞（Jamal Murray）攻下金块全队最高32分，约基奇（Nikola Jokic）30分、17篮板、17助攻大三元，小波特则有21分、12篮板。

© 2023 AFP