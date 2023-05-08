哈登炮轰塞尔蒂克 76人季后赛扳平

（法新社费城7日电） 美国职篮NBA季后赛次轮，在费城76人今天靠哈登（James Harden）轰下全场最高42分，还在延长赛结束前19秒砍进致胜三分弹，以116比115险胜波士顿塞尔蒂克后，两队在系列赛2比2战成平手。

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塞尔蒂克此役差点能靠史玛特（Marcus Smart）第4节的最后一击获胜，当时他在三分线外出手命中，但时间已经走完，因此进球不算。

76人此役获胜最大功臣无疑是哈登，这是他在这个系列赛第2次得分达40大关。

赛后哈登说：「我很努力去打，最大的关键就是保持积极，今晚真是生死一瞬间。」

哈登在系列赛第2战、第3战一共只拿28分，但今天及时找回投篮手感，帮助球队在惊涛骇浪中留下胜利。

76人上半场取得9分领先，第3节两队各拿33分平分秋色，第4节塞尔蒂克迎头赶上，在布洛格登（Malcolm Brogdon）砍进三分球后，塞尔蒂克握有5分领先。此时哈登先进球，塔克（P.J Tucker）再完成「3分打」将比分逼平。

史玛特在比赛剩下不到1分钟时，两罚俱中让塞尔蒂克两分超前，之后霍福德（Al Horford）还赏了恩比德（Joel Embiid）一记麻辣锅，不过马克西（Tyrese Maxey）为76人抢下关键进攻篮板，哈登更在最后16.1秒切入后抛投得手，以107比107扳平比数，并把比赛逼进延长。

塔特姆（Jayson Tatum）延长赛剩下38.1秒时飙进一记三分弹，塞尔蒂克115比113领先，眼看又有机会可以在系列赛取得3比1听牌优势。

不过那一球颇具争议，因为塔特姆看起来像是推倒了马克西，那有被判进攻犯规的空间，但裁判终究没有响哨，塞尔蒂克领先两分，因此看到赢球希望。

哈登显然不肯认输，他抓到机会并毫不犹豫的出手，助76人拿下最终胜利。

两队接下来将于台湾时间10日，在塞尔蒂克主场进行系列赛第5战，赢球的一方将可率先听牌。

© 2023 AFP