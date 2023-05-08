布克和杜兰特合拿72分 太阳连赢两战扳平金块

（法新社凤凰城7日电） 布克和杜兰特今天合拿72分，帮助NBA太阳129比124主场获胜，在季后赛先吞两败后连赢两场，2比2扳平金块。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA季后赛次轮，丹佛金块先在主场连赢两战，第3战太阳回家作战，靠布克（Devin Booker）、杜兰特（Kevin Durant）分别飙进47分、39分的联手带领，在系列赛扳回一城。

系列赛2比1领先的金块，今天第4战比赛首节在三分球7投4中、整体投篮命中率也达5成的情况下，34比32领先地主太阳。但在杜兰特次节独得10分带头下，太阳上半场打完时，反以63比61领先。

中场前2分36秒发生一段插曲，当时约基奇（Nikola Jokic）赏了对手火锅，球飞进观众席后，刚好落在太阳老板伊许比亚（Mat Ishbia）手上，约基奇急于把球拿回之际，竟推了他一把，裁判在检视录影画面后，吹了约基奇一次技术犯规。

下半场开打后，太阳靠布克单节抢下17分的带领，以98比92稍将领先拉开。末节在沙米特（Landry Shamet）砍进三分球后，太阳领先达10分。金块则在莫瑞（Jamal Murray）跳投得手后，追到剩下3分差距。

关键时刻，约基奇持球却被艾顿（DeAndre Ayton）抄走，小波特（Michael Porter Jr.）赶紧犯规，华伦（T.J. Warren）两罚俱中，太阳将领先扩大到5分。接着约基奇切入挑篮没进，杜兰特遭到犯规后的两罚也都全进，太阳领先到7分。之后约基奇虽放进两分，但为时已晚，太阳最终仍以5分之差获胜。

今天太阳获胜，在系列赛扳成2比2平手，双方台湾时间10日将于金块主场进行第5战，获胜的一队将能率先在7战4胜制的系列赛听牌。

布克此役为太阳攻下36分，并送出12次助攻，杜兰特有36分、11篮板的双十成绩，板凳出发的沙米特也贡献19分。

金块的约基奇轰下全场最高53分，这是他个人在季后赛单场得分的新高，并传出11次助攻，莫瑞贡献28分，小波特有11分、10篮板的双十成绩。

© 2023 AFP