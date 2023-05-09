祖克柏首度参加巴西柔术比赛 穿金戴银而归

（法新社旧金山8日电） 脸书（Facebook）共同创办人祖克柏在社群媒体贴文表示，他6日第1次参加巴西柔术锦标赛，并带着银牌和金牌回家。

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这场比赛在加州伍德塞德高中（Woodside High School）举行，靠近祖克柏（Mark Zuckerberg）拥有的脸书、Instagram和WhatsApp母公司Meta的矽谷总部。

祖克柏在脸书和Instagram上写道：「参加了我的第1次柔术比赛，为游击柔术队（Guerrilla Jiu-Jitsu）赢得一些奖牌。」

这位38岁科技界亿万富翁去年告诉采访者，他在COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行期间开始学习武术。

祖克柏告诉美国播客节目主持人乔罗根（Joe Rogan）说，这项运动的「原始」性质帮他提高能量水准，因应工作中的挑战。

祖克柏和教练卡马里奥（Dave Camarillo）一起训练，卡马里奥曾教过几名综合格斗（MMA）终极格斗冠军赛（UFC）冠军。

与综合格斗不同的是，巴西柔术强调透过锁定和控制，而不是脚踢或打击来对抗对手。

祖克柏的另一名教练「影子」吴仲凯（Khai Wu）祝贺这名科技巨擘。

吴仲凯在Instagram贴文表示：「昨天看到祖克柏的比赛棒透了。没有任何比赛是容易的，一切都是争取来的。能够帮忙指导并提供任何可能的建议是我的荣幸。」（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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