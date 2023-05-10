年度最佳防守球员杰克森 最高票进年度防守第1队

（法新社纽约9日电） 美国职篮NBA本季的年度最佳防守球员杰克森（Jaren Jackson Jr.），今天以最高票进入年度最佳防守第1队。

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23岁的前锋杰克森生涯至今5个球季都在曼菲斯灰熊，本季平均每场比赛可赏给对手3记火锅，除了是他生涯最佳成绩，还是联盟的阻攻王。

其他入选年度最佳防守第1队的球员还包括密尔瓦基公鹿后卫哈勒戴（Jrue Holiday）及中锋罗培兹（Brook Lopez）、克里夫兰骑士前锋莫布里（Evan Mobley）、芝加哥公牛后卫卡鲁索（Alex Caruso）。

杰克森帮助灰熊在例行赛拿下51胜31败，成为西区第2种子，但灰熊在季后赛首轮不敌洛杉矶湖人，已提前放暑假。

杰克森获得96张第1队选票，总分195分排名第1；哈勒戴则拿下94张第1队选票，总分192分排名第2。

法新社提到，这是杰克森第2次入选年度防守第1队，哈勒戴是第3次获选；罗培兹、莫布里、卡鲁索都是首次成为年度防守第1队成员。

哈勒戴和罗培兹辅佐曾连两季获选为年度最佳球员（MVP）的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo），让公鹿在今年例行赛拿下全联盟最佳的58胜成绩。

年度最佳防守第2队成员有迈阿密热火中锋阿德巴约（Bam Adebayo）、多伦多暴龙前锋阿努诺比（OG Anunoby）、灰熊后卫布鲁克斯（Dillon Brooks）、金州勇士前锋葛林（Draymond Green）、波士顿塞尔蒂克后卫怀特（Derrick White）。

这是葛林生涯第8次进入年度最佳防守阵容，其中4次在第1队、4次在第2队。阿德巴约是第4次入选，4次都在第2队；阿努诺比、布鲁克斯、怀特都是首度进到年度最佳阵容。

© 2023 AFP