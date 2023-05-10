恩比德33分击垮塞尔蒂克 76人季后赛听牌

（法新社波士顿9日电） 恩比德今天在季后赛次轮第5战攻下33分，率76人115比103客场击败塞尔蒂克，在7战4胜制的系列赛，取得3比2听牌优势。

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美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克与费城76人在季后赛次轮打完4战后，以2比2战成平手，两队今天在塞尔蒂克主场进行第5战，争夺7战4胜制系列赛率先听牌的优势。

76人此役首节三分球9投5中，命中率5成56优于塞尔蒂克的3成46，并在恩比德（Joel Embiid）、马克西（Tyrese Maxey）双双攻下11分的联手之下，取得33比26领先。

76人在次节打出9比1开局，将领先扩大到两位数，此时塞尔蒂克回敬一波10比0攻势，将落后拉近到剩下5分；但76人又以7比0的攻击，将领先拉开到两位数差距。塞尔蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）两罚俱中后，把分差压缩到个位数，不过76人半场打完仍以58比49领先。

下半场开打后，76人在恩比德单节8分，马克西、哈登（James Harden）分获7分的联手之下，前3节打完，以88比72领先塞尔蒂克16分。

末节塞尔蒂克未能扳回颓势，最终12分差距吞败。

76人今天赢球，在系列赛率先听牌，接下来将于12日在主场迎敌，最快可于当天获胜后闯进西区冠军赛。

塞尔蒂克今天在家打球，三分球命中率仅3成16，不及76人的4成，整体投篮命中率也只有3成98，低于76人的5成06，命中率不佳是此役吞败的关键之一。

此役恩比德除攻下76人全队最高33分，还赏给对手4记麻辣锅，马克西三分球12投6中，贡献了30分，哈登除攻下17分，另送出10次助攻，哈里斯（Tobias Harris）有16分、11篮板的双十成绩。

塞尔蒂克塔特姆攻下全场最高36分，并抓下10个篮板，布朗（Jaylen Brown）贡献24分，史玛特（Marcus Smart）则有14分进帐。

© 2023 AFP