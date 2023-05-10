梅西将赴沙国踢球 父亲兼经纪人表示：动向未定

（法新社巴塞隆纳9日电） 外界频传足球明星梅西（Lionel Messi）将赴沙乌地阿拉伯踢球，他的父亲兼经纪人老梅西今天坚决表示，梅西动向仍未决定。

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梅西与巴黎圣杰曼队（PSG）的合约将于6月到期，根据一位熟悉合约协商内容的匿名消息人士表示，梅西将随前皇家马德里（Real Madrid）前锋「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）转战沙乌地职业足球联赛，还说此事「已成定局」。

然而，老梅西（Jorge Messi）表示，他的儿子只会在本赛季结束时，才会对未来做出决定。

梅西的父亲在社群媒体Instagram上写道：「绝无与任何球队就明年达成任何协议。」

「在梅西与巴黎圣杰曼结束联赛前，不会做出决定。一旦赛季结束，就会分析并看情况，然后做出决定。」

35岁的梅西是沙国旅游大使，且预计将在本赛季结束后离开巴黎圣杰曼；他上周未经同意前往沙国，遭卡达拥有的巴黎圣杰曼禁赛两周。

老梅西表示：「总是会有谣言，许多谣言利用梅西的名字来徒增臭名，但事实只有一个，我们可以向你保证，梅西并未与任何人达成协议。既没有口头的，也没有签定的，也没有协议好的，要等赛季结束后再说。」

C罗今年1月加入沙乌地职业联赛的艾纳斯队（Al Nassr），签了一份延续到2025年的大约，据说总额超过4亿欧元（约新台币135亿元）。

梅西2021年加盟巴黎圣杰曼，但球队连续第2个赛季在欧冠16强赛中遭淘汰后，支持者不满意他的表现。

这位7届金球奖得主去年12月带领阿根廷队在卡达赢得世界杯冠军，这是梅西职业生涯的最高荣耀。

© 2023 AFP