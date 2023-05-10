约基奇缴大三元 金块轰垮太阳季后赛听牌

（法新社丹佛9日电） 在约基奇缴出29分、13篮板、12助攻的大三元成绩率领下，金块今天118比102轰垮太阳，以3比2在NBA季后赛次轮听牌。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA西区头号种子丹佛金块，在季后赛次轮打完4战后，和凤凰城太阳2比2战成平手。

今天回到主场打第5战，首节小波特（Michael Porter Jr.）包括三分球5投4中在内，6次出手命中5球，金块靠他单节砍进14分的带领，以35比24领先太阳达两位数。

次节，太阳在26比40落后14分之际，拉出一波22比7攻势，在罗斯（Terrence Ross）砍进三分球后反倒以48比47超前。金块在约基奇（Nikola Jokic）回敬一记三分弹后，50比48要回领先，并在上半场打完握有52比49优势。

下半场开打后，金块打出27比9攻势将领先拉开，3节结束后以91比74领先17分。

末节金块再以13比6攻势开局，领先达本场比赛最多的24分，也为比赛胜负定调，最终金块以16分差距轻松获胜。

金块今天获胜后在7战4胜制的系列赛率先听牌，台湾时间12日有机会在太阳主场闯进西区冠军赛。

太阳今天三分球27投9中，命中率3成33输给金块的4成81，整体投篮命中率4成32也不如金块的4成94，是落败的关键。

金块除约基奇有大三元的表现，板凳出发的布朗（Bruce Brown）攻下25分，小波特、莫瑞（Jamal Murray）分别拿下19分，高登（Aaron Gordon）也有10分入袋。

布克（Devin Booker）攻下太阳全队最高的28分，杜兰特（Kevin Durant）有26分、11篮板的双十成绩，艾顿（DeAndre Ayton）进帐14分。

© 2023 AFP