布朗森打满全场轰38分 尼克灭热火延长季后赛战线

（法新社纽约10日电） 布朗森今天打满全场并轰下38分，率尼克在主场以112比103击败热火，将季后赛次轮战线延长，目前在系列赛仍以2比3落后。

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迈阿密热火在季后赛次轮打完4战后，以3比1掌握听牌优势，今天到纽约尼克主场打第5战，盼能上演「老8传奇」，率先闯进东区冠军赛。

首节双方命中率都不理想，两队三分球命中率都只有2成22，热火整体投篮命中率3成64优于尼克的3成，在斯特鲁斯（Max Strus）、巴特勒（Jimmy Butler）分获8分、6分联手下，热火首节24比14领先10分。

次节尼克打出18比2开局，反以32比26超前，但热火一波9比0攻势要回领先。双方一阵拉锯后，布朗森（Jalen Brunson）远投近切连拿6分，尼克再度掌握领先优势。两队杀得难分难解之际，蓝德尔（Julius Randle）中场前1.1秒砍进一记三分球，帮助尼克在上半场50比47领先。

下半场开打后，尼克一波23比7的猛烈攻势，让他们转眼将领先扩大到19分，热火虽靠马丁（Caleb Martin）从板凳杀出，单节独拿9分拉近分差，但前3节打完，尼克84比74领先热火达两位数。

末节热火曾在巴特勒一次两罚中1后，追到只剩2分落后，但哈特史坦（Isaiah Hartenstein）灌篮得手、巴瑞特（RJ Barrett）两罚俱中，助尼克将领先拉开到6分，终场以9分之差赢球。

尼克今天获胜，在系列赛扳成2比3。仍握有听牌优势的热火，台湾时间12日将回到主场作战，有机会在家抢下东区冠军赛门票。

布朗森此役轰下全场最高38分，巴瑞特、蓝德尔分别攻下26分、24分。

热火巴特勒、阿德巴约（Bam Adebayo）分获19分、18分，板凳出发的罗宾逊（Duncan Robinson）获17分，斯特鲁斯、替补的马丁，分别进帐14分、11分。

© 2023 AFP