柯瑞夺27分退湖人 勇士保住卫冕一线生机

（法新社旧金山10日电） 勇士的柯瑞今天夺得27分，魏金斯、葛林也分别砍进25分、20分，在季后赛次轮第5战121比106获胜，在系列赛追成2比3，也暂时保住争取卫冕的一线生机。

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美国职篮NBA卫冕军金州勇士，这次季后赛打得跌跌撞撞，今天在次轮1比3落后的情况下，在主场迎战洛杉矶湖人。

背水一战的勇士，此役在柯瑞（Stephen Curry）飙进一记三分球后，17比5领先达两位数。湖人一阵追赶拉近，并在芮维斯（Austin Reaves）两罚俱中之际，将落后追到剩下两分。勇士靠普尔（Jordan Poole）读秒阶段切入后的抛投得手，在首节32比28领先。

次节湖人打出13比8开局，在詹姆斯（LeBron James）两罚俱中后1分超前。勇士在葛林（Draymond Green）进球后要回领先，并靠魏金斯（Andrew Wiggins）的「三分打」扩大分差。在柯瑞砍进压哨的大号三分球后，勇士上半场70比59领先湖人达两位数。

勇士第3节在魏金斯的灌篮后，将领先扩大到整场比赛最多的18分。湖人则在施洛德（Dennis Schroder）飙进三分球、詹姆斯上篮得手后，两度将落后缩小到剩下11分差距。3节打完时，勇士93比82维持11分领先优势。

末节湖人在芮维斯砍进三分球后，一度将落后缩小到9分。勇士暂停过后，靠柯瑞连拿5分，再将分差拉开到两位数，自此勇士保持两位数的安全距离，最终以15分之差获胜。

勇士此役赢球扳回一城，目前在系列赛仍以2比3落后，接下来将到湖人主场踢馆，盼能一举扳平战局。

勇士柯瑞攻下全场最高27分，并送出8次助攻，魏金斯贡献了25分，葛林有20分、10篮板的双十成绩，培顿（Gary Payton II）与替补的普尔分别进帐13分、11分，汤普森（Klay Thompson）虽获10分，但包括三分球6投2中在内，12次出手仅投进3球，手感明显不佳。

詹姆斯攻下湖人全队最高25分，戴维斯贡献23分、9篮板，罗素（D'Angelo Russell）、芮维斯都拿下15分，板凳出发的施洛德则有14分进帐。

© 2023 AFP