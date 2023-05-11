NBA公布年度最佳阵容 年度MVP恩比德进第1队

（法新社纽约10日电） 美国职篮NBA今天公布年度最佳阵容，本季年度MVP恩比德被选进第1队，其他第1队成员还有以全票入选的「字母哥」安特托昆博、唐西奇与塔特姆两大球星，和雷霆的亚历山大。

广告 继续浏览后续

获选进入年度第1队的有密尔瓦基公鹿的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、达拉斯独行侠的唐西奇（Luka Doncic）、费城76人的恩比德（Joel Embiid）、奥克拉荷马雷霆的亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）、波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

这次票选中，安特托昆博是唯一拿下全部100张第1队选票的球员，塔特姆拿下92张、恩比德获87张、亚历山大得到63张、唐西奇则有60张。

这次年度第1队成员中，安特托昆博7次入选年度最佳阵容、5次进到第1队，纪录最为辉煌。5次入选年度最佳阵容的恩比德，这次首次进到第1队。亚历山大则是生涯首度入选年度最佳阵容，就进到第1队。

2022-2023年度最有价值球员（MVP）恩比德是年度第1队的中锋，而在年度MVP奖竞争中排名第2的约基奇（Nikola Jokic），虽带金块在例行赛拿下53胜29败、西区第1的成绩，但只能排进年度第2队。

约基奇现在知道恩比德过去两季的感受了，但这应该是最后一次发生这样的现象。因为下个球季开始，年度最佳阵容将不再依位置圈选。

进到年度第2队的有塞尔蒂克的布朗（Jaylen Brown）、迈阿密热火的巴特勒（Jimmy Butler）、金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、丹佛金块的约基奇、克里夫兰骑士的密契尔（Donovan Mitchell）。

当中以柯瑞9次进到年度最佳阵容最多，其中有4次是进到第1队。布朗、密契尔都是首度进到年度最佳阵容名单。

年度第3队的成员有沙加缅度国王的佛克斯（De'Aaron Fox）、洛杉矶湖人的詹姆斯（LeBron James）、波特兰拓荒者的里拉德（Damian Lillard）、纽约尼克的蓝德尔（Julius Randle）、国王的沙波尼斯（Domantas Sabonis）。

詹姆斯19次入选年度最佳阵容，有13次是在第1队。佛克斯与沙波尼斯都是首度被选进年度最佳阵容。

NBA从1989年开始，就用现行的圈选方式，依照球员场上位置，选出年度前3队，每队有2名后卫、2名前锋、1名中锋；1956年至1988年也是一样的选法，但只有两队：1947年到1955年选出两队，但不依照球员位置评选。

通常来说，年度MVP最终候选人，通常都会进到年度第1队，但也会有例外，这通常发生在中锋身上，因为3队年度最佳阵容中，每队只会选出1名中锋。

在这次之前，恩比德就是最好的例子，他前两个球季都在MVP票选排名第2，最后都只被选进年度第2队。

© 2023 AFP