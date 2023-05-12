乔科维奇克服手肘伤势 称艾卡拉兹为强劲对手

（法新社罗马11日电） 塞尔维亚男网名将乔科维奇（Novak Djokovic）最近手肘受伤，他今天说西班牙好手艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）是他在义大利公开赛的强劲对手，还跟粉丝说他觉得自己「状态很好」。

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大会头号种子乔科维奇曾6度封王，他明天参加这场红土赛事时，将准备把男网世界第一宝座让给艾卡拉兹。

艾卡拉兹最近手感火烫，在巴塞隆纳与马德里红土赛事接连夺冠，他在义大利首都罗马只要再打一场比赛，就能在本月举行的法国公开赛（French Open）前，登上世界球王宝座。

乔科维奇说：「打完这场赛事后，他将成为世界第一，如果这件事发生了，他也是当之无愧。他的球风令人钦佩、水准很高。毫无疑问，他是这场赛事的强劲对手。」乔科维奇将捍卫他的冠军，明天首战将对上阿根廷选手艾切维利（Tomas Etcheverry）。

乔科维奇1月在澳洲公开赛（Australian Open）赢得追平纪录的第22座大满贯金杯，但因为拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，没有参加3月的美国硬地赛事印地安泉大师赛（Indian Wells Masters）。

35岁的乔科维奇在欧洲红土网赛球季打得不顺遂，在蒙地卡罗大师赛（Monte Carlo Masters）前16强与斯普斯卡公开赛（Srpska Open）8强赛遭到淘汰，之后又因手肘问题退出马德里公开赛。

但乔科维奇今天说，他已克服了困扰这个赛季的身体问题。他又说：「现在一切都很好。来到这个阶段，总会有些事情困扰着你。」

「这很正常。当你不再是20到25岁时，就会比以前经历多一点这种事。我现在觉得很好…在我的职涯中，罗马对我而言一直是非常棒的赛事。我在这场赛事成功了很多次，都打进决赛。」

「这是我最成功的红场赛事。在进入法国公开赛时，这可以是很棒的跳板，我想在巴黎拿出我的最佳表现。」

© 2023 AFP