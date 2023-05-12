塔特姆末节回神砍4记三分弹 塞尔蒂克逼出殊死战

（法新社费城11日电） 前3节三分球6投0中的塔特姆，末节的关键时刻砍进4记三分球，率塞尔蒂克95比86客场击败76人，系列赛3比3扳平，14日将在主场争取晋级东区冠军战的机会。

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美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天和费城76人一路激战，绿衫军主将塔特姆（Jayson Tatum）前3节完全找不到准星，三分球6投0中，13次出手只命中1球，拿下3分，但在球队最需要他的第4节大爆发，5次在三分线外出手命中4球，单节强取16分比76人全队还多，成为塞尔蒂克赢球关键。

76人前役靠恩比德（Joel Embiid）灌进33分、马克西（Tyrese Maxey）也抢下30分联手，在延长赛后客场击败塞尔蒂克，在系列赛3比2听牌。

今天回家打第6战，76人有机会在主场球迷面前抢下东区冠军战第1张门票，但塞尔蒂克开赛打出15比3攻势，很快取得两位数领先，首节29比22领先76人。

次节史玛特（Marcus Smart）跳投得手后，塞尔蒂克将领先拉开到整场比赛差距最大的16分。76人虽在恩比德篮下放进两分后，将分差压缩到个位数，但史玛特进球再将塞尔蒂克的领先扩大到两位数，不过马克西中场前6.1秒的三分弹再将落后缩小到个位数。上半场打完，塞尔蒂克50比43维持7分领先。

下半场比赛，76人在哈登（James Harden）两罚俱中后，完成一波9比0攻势，反以64比62超前，靠着单节30比21的攻势，在前3节结束时，以73比71逆转。

末节两队不断纠缠，塞尔蒂克在塔特姆接连飙进三分球后，以92比84领先，最终以9分之差获胜。

史玛特攻下塞尔蒂克全队最高22分，塔特姆有19分、9篮板、6助攻、2抄截、6阻攻的全方位演出，布朗（Jaylen Brown）和板凳出发的布洛格登（Malcolm Brogdon）分获17分、16分，威廉斯三世（Robert Williams III）有10分进帐。

76人的恩比德和马克西都攻下全场最高26分，恩比德另抓下10个篮板。哈登虽获13分，但三分线外6次出手全部落空。

© 2023 AFP