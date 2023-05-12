约基奇大三元轻取太阳 金块晋级西区决赛

（法新社凤凰城11日电） 约基奇今天缴出大三元成绩单，金块在他带领下一路领先，最终125比100轻松击败太阳，4比2率先晋级西区决赛。

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美国职篮NBA丹佛金块在季后赛次轮打完5战后以3比2听牌，背水一战的凤凰城太阳今天回到主场出赛，但主力控卫保罗（Chris Paul）、先发中锋艾顿（Deandre Ayton）都因伤无法出赛，成为太阳欲扳平战局的大利空。

此役开打后，金块于27比26仅领先1分之际，在卡德威－波普（Kentavious Caldwell-Pope）独得9分的带领下，打出17比0的猛攻，一口气将分差拉开。金块在单节轰下超过40分的情况下，首节就以44比26领先太阳达两位数。

次节开打不久，金块就在莫瑞（Jamal Murray）两罚俱中后，首度领先达20分，接着更在布朗（Bruce Brown）进球后，将领先扩大到30分。

中场前1.8秒，高登（Aaron Gordon）两罚全进，金块上半场以81比51领先30分。

金块上半场的整体投篮命中率是高得吓人的6成17，光在禁区就拿下比太阳多22分的44分，还利用太阳的8次失误拿下16分，这些都是上半场分差能拉开的关键。

太阳的杜兰特（Kevin Durant）第3节6投5中拿下11分，不过全队只比金块多拿3分，分差缩小有限，因此金块在3节打完后，仍以103比76握有27分领先优势。末节太阳无力回天，最终金块以25分的差距轻松赢球。

金块今天获胜，以系列赛4比2的成绩淘汰了太阳，收下第1张西区冠军战入场券，这也是他们继2019-2020球季后，再度闯进分区决赛。

金块西区冠军赛的对手，将是金州勇士与洛杉矶湖人系列赛的赢家，湖人目前以3比2听牌。

金块的约基奇（Nikola Jokic）今天缴出32分、10篮板、12助攻的大三元成绩，莫瑞贡献了26分，卡德威－波普也挹注21分。

太阳方面，潘恩（Cameron Payne）此役攻下全队最高的31分，杜兰特有23分进帐；布克（Devin Booker）此役虽获12分，但13次出手仅命中4球，手感明显不佳。

© 2023 AFP