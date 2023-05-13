勇士遭淘汰 柯尔称三巨头尚有能耐暗示不解体

（法新社洛杉矶12日电） 美国职篮NBA季后赛西区第2轮，金州勇士今天遭洛杉矶湖人淘汰无缘卫冕。勇士教头柯尔坦承本季跌跌撞撞根本不像支冠军队伍，但柯瑞、K汤、葛林实力仍足以扮演球队核心。

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这是柯尔（Steve Kerr）2014年掌勇士兵符以来首度于西区季后赛系列失利，尽管他不认为近年建立起的所谓「勇士王朝」将告终，但至少他承认这回是对手湖人打得较好。

柯尔说：「我为球队、选手感到难过，但当下是表现较佳的队伍胜出，这很现实。我们没遗憾，但被淘汰真是糟透了。」

湖人今天在两军第6战于主场122比101告捷，7战4胜制系列赛以4比2胜出晋级西区决赛。柯尔赛后不久受访时坚称，勇士三巨头－柯瑞（Stephen Curry）、汤普森（Klay Thompson）、葛林（Draymond Green）并没「玩完」。

被问及过去8季拿下4次总冠军、6次打进总冠军战的勇士有无可能进入重建，柯尔说：「我觉得目前要我想这个问题还太早。若一定要我讲，我会说葛林、K汤、柯瑞这三员球队核心还有颇多能耐，仍很能打。」

柯尔说：「我觉得他们都经历了一个很好的赛季，遗憾没能以巅峰做收，但三人依然是联盟实力一流的选手，我仍觉得球队有夺冠潜力。」

「我们今年没能达标，但这并非路的尽头，（我们）仍有可为。」

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