比利时足球黄金世代解体 韦素引退国家队

（法新社布鲁塞尔12日电） 比利时足球队中场国脚韦素（Axel Witsel）今天宣布自国家队引退。他为「红魔」效力15年、出赛130场，是比利时「黄金世代」一员。

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34岁的韦素目前效力西甲马竞，他透过社媒平台宣布：「经过慎重考虑并带着激动心情，我决定自国家足球队引退。」

比利时籍的韦素说法语，他的职业足球员生涯发迹于比甲职业联赛的标准列日（Standard Liege），2008年3月披国家队战袍处女秀就进球，为比利时征战2014、2018、2022世界杯，以及2016、2020欧国杯。

在韦素之前，包括哈札德（Eden Hazard）、阿尔德韦雷尔德（Toby Alderweireld）、二号国门米洛列特（Simon Mignolet）等一干30多岁的同期队友，都宣布高挂国家队钉鞋。

比利时国家队目前仅费尔通亨（Jan Vertonghen）的147场国脚资历优于韦素。韦素等人纷纷引退，象徵撑起近10年比利时红魔盛世的「黄金世代」谢幕。

职司防守中场的韦素，今年3月遭比利时总教练泰德斯科（Domenico Tedesco）割爱，无缘出征2024年欧国杯资格赛首战对瑞典。

比利时在2018俄罗斯世足取得队史最佳的第3名，但去年底在卡达世界杯分组预赛即被淘汰，泰德斯科将世足26人国脚阵容一口气换掉10个，摆明进入换血重建。

© 2023 AFP