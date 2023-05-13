热火击败尼克 闯进NBA东区决赛

（法新社迈阿密12日电） 迈阿密热火队今天以96-92击败纽约尼克队，在系列赛中以4比2晋级。

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热火队的巴特勒（Jimmy Butler）得24分，阿德巴约（Bam Adebayo）得23分，他们两人带领热火队连续第二年进入东区决赛，也是自2020年以来的第3次。

热火队同时也是自1999年尼克队以来，第1支进入分区决赛的第8种子队伍，他们在首轮击败头号种子公鹿队，然后在6场艰苦大战中击败尼克队。

巴特勒对美国运动媒体ESPN表示，争取胜利这件事，我们做得比其它事都好。

「我们整年都在参加这样的比赛。为此已经作好准备，我们会坚持到最后。」

热火队今天面临尼克队后卫布朗森的精彩表现，布朗森得到41分，但在比赛还剩16.4秒时却出现关键失误，当时尼克队仅落后2分。

比赛还剩不到1分钟时，热火以92比86领先，当时热火队后卫文森（Gabe Vincent）在边线抢球时肘击布朗森的脸，被判恶意犯规。

布朗森2罚全中，然后哈特（Josh Hart）上篮得分，纽约队将分差缩小到2分，但布朗森在巴特勒和斯特鲁斯（Max Strus）包夹下出现失误，巴特勒2罚全中，热火再次扩大领先优势。

阿德巴约在上半场得到17分，他在第二节的11分帮助热火队扭转落后的局势。

他拿下9个篮板，2次抄抢和1次阻攻，他的扣篮让热火在比赛还剩1分5秒时领先6分。

劳瑞（Kyle Lowry）为热火队贡献11分、9次助攻和2次抄截，热火队全场仅有7个三分球，但罚球线25投23中。

© 2023 AFP