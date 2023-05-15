再于直播亮枪 灰熊禁莫兰特参加球队活动

（法新社洛杉矶14日电） 莫兰特（Ja Morant）再次发生在社群媒体直播中亮枪的行为，美国职篮NBA曼菲斯灰熊因此禁止他参与球队活动。

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灰熊在声明中说：「我们知道社群媒体流传与莫兰特有关的影片。在联盟调查期间，他被禁止参加球队所有活动。我们目前没有进一步评论。」

两个月前，莫兰特才在一家夜店拿着枪开直播。NBA以此举对联盟不利为由，将他禁赛8场。

莫兰特13日在朋友Instagram直播中，坐在车内唱着饶舌，竟然又拿着手枪出现。这段影片后来遭到删除。

NBA发言人巴斯（Mike Bass）今天在声明中说：「我们知道社群媒体上有与莫兰特相关的发文，且正搜集更多讯息。」

3月遭到禁赛后，23岁的莫兰特告诉记者，他接受帮助他克服压力的治疗，并说他接受的治疗是「一个持续的过程」。

NBA总裁席佛（Adam Silver）当时称莫兰特的行为「不负责任、鲁莽且可能非常危险」。莫兰特则称自己很抱歉，在球队为季后赛做最后冲刺之际，分散了大家的注意力。

莫兰特当时说：「我过去犯下的错误，引起很多负面的关注，不仅是对我，还有我的家人、球队、球团，对此我深表歉意。」

「我现在的工作是变得更有责任感、更聪明，且不要再惹麻烦。」

在灰熊于季后赛首轮遭洛杉矶湖人淘汰后，莫兰特表示他需要更为自律。

2020年的NBA年度最佳新秀莫兰特，这个球季卷进连串场外事件当中。

莫兰特2022年7月在他位于美国田纳西州家附近的篮球场打球，却在球场上动手，欧打1名17岁的少年，少年将莫兰特告上法庭。

莫兰特的经纪人表示，莫兰特是因为要自卫才会打人，且并未因这起事件遭起诉。

而在他揍人事件的前几天，曼菲斯一间购物中心的安全主管告诉警方，莫兰特等一行人在停车场的一起争执之中「威胁」他，让他不得不报警。

今年2月初莫兰特再度登上新闻版面，因印第安纳溜马提出指控，说莫兰特一行人「恶意相向」，并疑似用雷射瞄准器的红光瞄准溜马队成员。

© 2023 AFP