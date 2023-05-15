塔特姆狂轰51分 东区再演塞尔蒂克对决热火争冠戏码

（法新社波士顿14日电） 塔特姆今天轰下破纪录的51分，率队痛击76人晋级，这让东区冠军赛将再演上个球季塞尔蒂克对决热火的戏码。

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塔特姆今天轰下破纪录的51分，率波士顿塞尔蒂克112比88大胜费城76人，并以系列赛4比3的成绩闯进美国职篮NBA东区冠军赛，晋级后在东区冠军战将遇上4比2淘汰纽约尼克的迈阿密热火。上季，塞尔蒂克在东区冠军赛打完7战后，4比3击败热火，闯进总冠军赛。

塔特姆（Jayson Tatum）此役包括三分球10投6中在内，28次出手命中17球，加上14罚11中，一共轰下51分，打破金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）稍早写下的纪录。柯瑞在季后赛首轮对沙加缅度国王系列赛的第7战飙进50分，写下NBA第7战得分最多的纪录。

另外，塔特姆还抓下13个篮板，并有5次助攻和2次抄截。

除此之外，塞尔蒂克令人窒息的防守，也成功压制本季年度最有价值球员（MVP）恩比德（Joel Embiid）的发挥，让他只拿下15分、8篮板。

布朗（Jaylen Brown）为塞尔蒂克贡献25分，他在第3节率队打出单节33比10的攻势，打破两队僵持不下的局面。

那段期间，76人有6分钟没有进球，在第4节一度落后26分，接着更在比赛不到4分钟时，被塞尔蒂克将领先扩大到30分。

恩比德此役18投仅5中，只拿下15分。

塞尔蒂克的防守将76人的投篮命中率压低到3成73，并迫使他们发生14次失误。

哈里斯（Tobias Harris）攻下76人全队最高的19分，明星后卫哈登（James Harden）11次出手只命中3球，仅仅拿下9分。

塔特姆告诉体育电视频道ESPN说：「我觉得很棒，这个系列赛双方来来回回。很明显地，前一场比赛，我上半场打得不好，我很高兴能有机会重新振作。」

「能够将战线拉到第7战，并回到主场打球，又是在母亲节，我势必得拿出特别的表现献给母亲。」

热火上季是东区头号种子，本季则成为1999年的纽约尼克后，首支打进分区决赛的第8种子球队。

© 2023 AFP