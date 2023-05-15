巴萨作客击败西班牙人 睽违4年再次西甲封王

（法新社巴塞隆纳14日电） 西甲足球联赛（La Liga）巴塞隆纳今天4比2击败西班牙人（Espanyol），从宿敌皇家马德里手中夺回冠军，也是自2019年后再次登上西甲王座。

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巴萨在客场夺得队史第27座西甲金杯，但员赛后相互庆贺时，出现地主球迷闯入赛场、巴萨球员仓皇跑离的难堪画面。

莱万多夫斯基（Robert Lewandowsk）独进两球，巴尔德（Alejandro Balde）与孔德（Jules Kounde）也有进球；西班牙人靠普阿多（Javi Puado）、何塞卢（Joselu）于比赛尾声各进一球让地主免于抱蛋。

巴萨近年场内场外风波不少，但这次夺冠反映他们已改正，2021年11月临危受命接下帅印的哈维（Xavi Hernandez）拿到首个重要金杯。

由于球队财务状况吃紧，球团主席拉波塔（Joan Laporta）的重建补强在去年夏天备受批评；巴萨当时形同寅吃卯粮、不顾球队日后财政砸重本网罗球员。

虽然稍早于欧冠遭淘汰是一项挫败，但巴萨1月赢得西班牙超级杯，如今在本季还剩4场比赛时提前封王。

© 2023 AFP