「扑克教父」布朗森去世 享寿89岁

（法新社洛杉矶14日电） 被称为「扑克教父」的两届世界扑克大赛冠军布朗森（Doyle Brunson）今天在拉斯维加斯去世，享寿89岁。布朗森的家人透过他的经纪人公布这个消息。

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布朗森的经纪人巴尔斯博（Brian Balsbaugh）在推特（Twitter）上发出了布朗森家属的声明：「我们怀着沉重的心情宣布，我们的父亲布朗森去世了。他是一个备受喜爱的基督徒、丈夫、父亲和祖父。」

声明中写道：「我们在未来几天向他的成就致敬时会有更多话要说。请为布朗森和他的家族祈祷。愿他安息。」

他的家人没有公布死因。

被称为「扑克教父」或「德州杜利」（Texas Dolly）的布朗森曾赢得10场世界扑克系列赛（World Series of Poker, WSOP）赛事，并在1976年和1977年连续获得两次WSOP主赛事冠军。

常戴着牛仔帽的布朗森在现场扑克比赛中已赢得超过600万美元。

1979年，布朗森出版了「超级系统」（Super System），这是最早谈论扑克策略的书籍之一，这本书也被誉为「扑克圣经」。

对布朗森长期的扑克对手内格里诺（Daniel Negreanu）而言，他是个「传奇」。

内格里诺在推特说道：「永远不会再有另一个布朗森。扑克教父会被许多人怀念。」

5届WSOP冠军斯科特．阮（Scotty Nguyen）说，他「不敢相信这天到了」。他在推文表示：「你会永远被我们放在心上的重要位置。这个人是个传奇，是扑克教父！」

WSOP官方推特则发文写道：「愿最伟大的传奇安息。谢谢你成为完美的玩家和绅士。永远没有人能填补你的空缺。」

布朗森出生于德州，他在大学时为篮球选手，但一次膝盖受伤断了他成为职业球员的希望。

布朗森于1988年入选扑克名人堂（Poker Hall of Fame）。

© 2023 AFP