防守滴水不漏莱万开季火热 巴萨封王关键

（法新社巴塞隆纳14日电） 西甲足球联赛（La Liga）巴塞隆纳今天4比2击败西班牙人（Espanyol），自2019年后再次登上西甲王座。

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由于球队财务状况吃紧，球团主席拉波塔（Joan Laporta）的重建补强在去年夏天备受批评；巴萨当时形同寅吃卯粮、不顾球队日后财政砸重本网罗球员。

巴萨过去多年向以攻击火力着称，球队先后拥有罗纳迪诺（Ronaldinho）、梅西（Lionel Messi）等得分机器，但本季封王却是靠密不透风的防守。巴萨本季目前34场比赛一共只掉13球，远比其他各队少。

克利斯坦森（Andreas Christensen）季前从英超切尔西自由转会，来到巴萨后完美融入球队，另一中后卫队友阿拉乌霍（Ronald Araujo）也缴出堪称世界顶级后卫的表现，两人让巴萨后防宛如铜墙铁壁。

攻击端方面，巴萨去年夏天从德甲拜仁慕尼黑网罗莱万是瞩目重磅交易，这位波兰前锋名将也拿出该有的身手。

莱万目前以21个进球暂居西甲进球王，大部分都是在去年世足赛前他状况巅峰时踢进。34岁的莱万去年8到10月赛季之初在11战里攻入13球，让巴萨得以开季就站在领先群。今晚他在做客西班牙人之战梅开二度，则帮球队早早锁定胜局。

尽管巴萨传统上主打4-3-3阵型，但哈维今年1月开始把18岁新星加维（Gavi）摆在左翼锋。加维既能冲击对方内线也能成为队上第4名中场多一个人传控，攻守两端都获提升。

巴萨靠这套新阵型在西班牙超级杯击败皇马，并在西甲拉出一波7连胜。

巴萨之前两任教头科曼（Ronald Koeman）与塞提恩（Quique Setien）执教期间，在西甲难与皇马与马竞匹敌，也是这几年无法夺冠的原因之一，但哈维让状况改观，上赛季刚接掌兵符后就击败这两支难缠对手，本季也保持水准。

© 2023 AFP