詹姆斯与湖人队准备对付「怪物」约基奇

（法新社洛杉矶16日综合外电报导）洛杉矶湖人队和主将詹姆斯将在美国时间周二的西s区季后赛决赛中，努力克服对手约基奇和金块队带来的巨大挑战。

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洛杉矶湖人队将在美国时间16日晚上的西区冠军战面对约基奇（Nikola Jokic）与丹佛金块队的巨大挑战。湖人队在击败卫冕冠军金州勇士队后，距离重返美国职篮NBA总冠军赛仅差4场胜利。

现在，湖人队的詹姆斯（LeBron James）和防守明星戴维斯（Anthony Davis）正在策划如何伏击金块队。这场对决看来像是2020年季后赛重演，当时湖人队在系列赛中是以4-1获胜，后来更拿下当年NBA总冠军。

詹姆斯说，「他们整年表现出色。我们非常尊重金块。他们的教练非常好，我们也深知小丑（约基奇）和完全康复的莫瑞为比赛带来的动力。」

戴维斯则表示，湖人队打算仔细研究2020年系列赛影片，试图设计一个能让约基奇和金块队阵容无效的作战计划。

约基奇目前状态惊人，他在对凤凰城太阳队的系列赛中拿下场均大三元，平均得34.5分，篮板13.2个，助攻10.3次。

湖人队总教练汉姆（Darvin Ham）将约基奇描述为「在洛矶山脉等待我们的怪物」。

汉姆谈到约基奇表示，「你讲的是一位两届年度MVP，隶属于一支非常均衡的队伍，饥渴，有着极佳的合作与化学反应，很好的运动能力，也能投篮，所有的这些。」

他进一步表示，「所以，这是一项艰巨的任务，但他们也一定会防守我们，所以我们将如同既往作好赛前功课，为双方第一战做好准备。」

© 2023 AFP