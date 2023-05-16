76人主帅瑞佛斯生涯10度输掉抢七大战 遭开除

（法新社迈阿密16日电） 美国职篮NBA费城76人在14日季后赛东区次轮第7战以88比112输给波士顿塞尔蒂克，无缘东区决赛，连续三年在第二轮止步后，开除主帅瑞佛斯（Doc Rivers）。76人篮球事务总裁摩瑞指出，这是在检讨这个球季的表现后所做出的决定。

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摩瑞（Daryl Morey）在声明表示：「达克（瑞佛斯）是NBA史上最成功的教练之一，未来有资格进入名人堂，深为我敬重。我们感激他3个球季在这里所做的一切，感谢他对我们球队的重大影响。」

「在有机会反省我们的球季后，我们决定，为了促进我们竞夺冠军的目标，有必要做某些改变。」

瑞佛斯2020年出任76人总教练，执教3个赛季来战绩154胜82败，包括2022-23球季的54胜，是2000-01球季以来赢得的最多场胜利。根据ESPN Stats & Information，76人是NBA攻击和防守效率都排名前10的3支球队之一。

哥伦比亚广播公司体育网（CBS Sports）报导，14日对塞尔蒂克是瑞佛斯生涯第10次输掉抢7大战，为史上最多，抢7战绩6胜10败，比其他总教练至少多输5场，且近5次抢7大战都失利。

61岁的瑞佛斯24年执教生涯，曾在2000年赛季执教奥兰多魔术以及2008赛季执教波士顿塞尔蒂克时，两度获得「年度最佳教练」殊荣，并在2008赛季带领「绿衫军」塞尔蒂克夺下个人执教生涯目前唯一一座冠军，（译者：陈政一）

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